Rivera: «Está claro que los murcianos han ganado»

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, reiteró ayer que su partido está dispuesto a negociar con el PP de Murcia un pacto de investidura para los dos próximos años, un documento en el que espera «concretar la literalidad» del punto que determina en qué momento un cargo público salpicado por un caso de corrupción debe dimitir, dijo en los pasillos del Congreso. A la pregunta de si Ciudadanos va a exigir a Sánchez que deje su escaño en la Asamblea, contestó que en el nuevo acuerdo «habrá que concretar muy bien todas esas literalidades para que no haya confusión, para que nadie se llame a engaño y para que nadie pueda decir una cosa y la contraria, que es lo que hizo Pedro Antonio Sánchez».

El líder de la formación naranja no aclaró si su partido aceptaría que el nuevo acuerdo fijase el momento de la dimisión en la apertura de juicio oral, como desea el PP. «Una vez quitado el obstáculo del presidente imputado por siete delitos de corrupción, ahora toca ser responsable y sentarse». Descartó que Ciudadanos acabe formando parte del Ejecutivo del PP. Rivera rechazó el símil que hizo Fernando Martínez-Maillo, que advirtió a C's de que en Murcia «queda la segunda parte del partido por jugar» y que su formación «lo va a ganar» en los comicios de 2019. «Yo creo que esto no era un partido de fútbol ni un pulso entre Ciudadanos y el PP; era un pulso a los murcianos y a la regeneración democrática y está claro que los murcianos han ganado». Ahora espera que la Comunidad «disponga de estabilidad y que los murcianos ya no tengan que seguir viendo cómo su región aparece siempre en las noticias por un tema de corrupción».