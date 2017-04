Los populares tratan de agilizar la investidura del sustituto de Sánchez

La agenda para el debate de investidura del próximo presidente de la Comunidad está marcada por el Reglamento de la Asamblea Regional, en el sentido de que ayer se abrió el plazo de diez días hábiles para la consulta a los grupos parlamentarios. El 21 de abril es la fecha tope para que los partidos presenten a sus candidatos. Se prevé que solo lo haga el PP con el nombre de Fernando López Miras, siempre que haya cerrado un acuerdo con Ciudadanos.

El portavoz de esta formación, Miguel Sánchez, espera que el pacto se firme con rapidez, de lo contrario se entrará en otra dinámica. Los populares desean aligerar los plazos para que la fecha del debate no se alargue. Como muy tarde, sería la última semana de este mes, dado que antes están las Fiestas de Primavera.

«Fracaso del PSOE»

La Asamblea Regional abrió ayer el plazo de diez días de consultas a los grupos parlamentarios

El portavoz regional del PP, Víctor Martínez, pidió ayer al secretario general de los socialistas murcianos, Rafael González Tovar, que «asuma su fracaso porque ha superado todas las barreras de la indecencia política en su carrera por llegar al poder». Martínez reaccionó así a las declaraciones de González Tovar, que insistió en rueda de prensa en pedir el apoyo del resto de partidos de la oposición para conseguir un «gobierno de cambio» frente al candidato «de paja» propuesto por el PP para sustituir a Pedro Antonio Sánchez.

El portavoz popular consideró que Tovar está haciendo «daño» a la Región con su actitud y ha insistido en que la dimisión de Sánchez y, por tanto, la no celebración de la moción de censura que podría haberle dado la presidencia autonómica, «es un nuevo revés por el que no dará la cara y del que tratará de culpar a otros para no asumir responsabilidades». «Los murcianos no pueden seguir pagando el perjuicio que la ambición política de Tovar está causando a sus intereses», insistió. A su juicio, Tovar «sigue alejado de la realidad y sin percatarse de que ni lo quieren los murcianos ni lo quiere el partido Ciudadanos».

Por último, subrayó que el PP «ha trabajado y seguirá trabajando» por la estabilidad política de la Región, y destacó que no se puede «tirar a la basura lo que hemos conseguido en lo que va de legislatura, por lo que ahora es momento de formar el nuevo Gobierno cuanto antes y comenzar a trabajar».