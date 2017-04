Podemos tilda a López Miras de «versión no imputada» del expresidente

El secretario general de Podemos en Murcia, Óscar Urralburu, apoyará una alternativa desde la oposición al candidato anunciado por el PP a la presidencia regional, Fernando López Miras, a quien considera la «versión no imputada» de Pedro Antonio Sánchez para seguir manejando «los hilos del Gobierno».

En un comunicado, Óscar Urralburu calificó a López Miras de «títere» de «cartón piedra» sin ningún tipo de experiencia, «salvo la de ser fontanero» del PP. Recordó además que no se ha presentado a ningunas elecciones. El líder de Podemos adelantó que su primera opción será lograr un Ejecutivo alternativo y, si no es posible, «la única salida» es convocar elecciones, con el objetivo de que la región deje de «ser el cortijo del PP».

«La presidencia de Murcia no puede ser un juguete que se pasan de unos a otros sin ningún tipo de pudor», apostilló. Urralburu aseguró que la Región no se merece a un presidente como López Miras, «que va a ser el títere de expresidente regional», una «versión no imputada de la misma política», con lo que no cambiará nada «si se permite que Sánchez mantenga el escaño».

Por ello, va a pedir a PSOE y a Ciudadanos seguir trabajando «por el cambio, por un Gobierno del que ya hay puestos mimbres» y por sacar de este «bucle de cuatro presidentes en cuatro años del PP». Además, Podemos exigirá que el expresidente murciano entregue su acta de diputado autonómico y a los dirigentes de Ciudadanos que «no se hagan los tontos y se den cuenta de que es Sánchez y todo su equipo el que seguirá dirigiendo la Región».