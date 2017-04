Murcia vuelve a la normalidad tras la retirada de los tractores

Los agricultores comenzaron a retirar los tractores que impedían el acceso al centro de Murcia a las 15.00 horas. A pesar de no conseguir que la propia ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, se desplazara a Murcia para escuchar sus reivindicaciones, los manifestantes han decidido abandonar la protesta para evitar más problemas en el centro de la ciudad.

Vicente Carrión, secretario de Coag, aseguró que pese a que no se ha atendido esta petición sí que han logrado una reunión con un representante del Ministerio de Agricultura para el miércoles 12 de abril a las 11.00 horas. Concretamente, el encuentro será en la sede de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, según confirmó esta noche el delegado del Gobierno en Murcia, Antonio Sánchez-Solís.

Policías antidisturbios aguardaban la orden del delegado del Gobierno, Antonio Sánchez Solís, para iniciar la disolución de la protesta de los agricultores del campo de Cartagena ante la negativa de los manifestantes a abandonar la protesta, a pesar de que los dirigentes agrarios intentaban convencerlos para que depongan su actitud.

Se enfrentan a sanciones

Sánchez Solís explicó este jueves en rueda de prensa que los manifestantes ni siquiera han solicitado formalmente la reunión mediante un escrito remitido al Ministerio de Agricultura y Pesca, Almientación y Medio Ambiente que dirige Tejerina. Advirtió que no descarta sancionarlos porque el permiso para la protesta concluyó este miércoles, pero hoy carecían de permiso alguno para llevar a cabo la movilización.

El delegado remarcó que para que la agenda del ministerio incluya una reunión de este tipo previamente hay que solicitar por escrito la petición, algo que hasta el momento no ha ocurrido, a pesar de lo cual la Delegación se había comprometido a que tendría lugar la semana próxima el encuentro en la sede en Madrid.

«Ya hemos ido muchas veces a Madrid»

«No vamos a movernos hasta que nos den soluciones o una fecha concreta para reunirnos con los altos cargos del Ministerio. Pero tendrán que venir a Murcia antes del miércoles, porque nosotros ya hemos ido muchas veces a Madrid y se han reído muchas veces de nosotros». El contundente e intransigente mensaje que lanzaron el hombre fuerte de los agricultores del Campo de Cartagena, Vicente Carrión, y el presidente de Fecoam, Santiago Martínez, poco después de aparcar más de 300 tractores y camiones por las calles del centro de la capital, sonaba en un principio a farol. Pero esta mañana continúan paralizando la capital. La Delegación del Gobierno tiene todo un órdago encima de la mesa que está provocando un «agobio» importante en su titular, Antonio Sánchez-Solís, según fuentes consultadas por 'La Verdad'.

Algo lógico, por otra parte, cuando miles de agricultores se plantan delante de la sede provisional de la Delegación mezclando música de Semana Santa (quizá por el eterno 'vía crucis' del campo) con 'reggaeton' y el tronar de decenas de tractores a ambos lados de Alfonso X.

La Policía Local de Murcia confirmaba esta mañana que "la situación sigue igual", con el agravante de que hoy, además, dificultan el tráfico más si cabe los mercados de la Fama y Santa María de Gracia.

Y la situación puede ir a peor. Fuentes de la organización de la protesta confirmaron que a lo largo de la jornada de este jueves se movilizarán más tractores con destino a la capital.

Además, los manifestantes movieron esta madrugada entre 40 y 50 tractores para habilitar pasos a vehículos de emergencias y para facilitar el acceso a los colegios afectados por la protesta en el centro de Murcia

EN CONTEXTO Los agricultores colapsan Murcia por segundo día consecutivo

Tractores durmiendo en la capital

El delegado del Gobierno ya sabía bien temprano este miércoles que la manifestación «por la protección del Mar Menor y en defensa de la agricultura» no iba a terminar a las 14.30 horas, como especificaba al menos en el permiso original. «Nos quedamos a dormir y los tractores no los mueve nadie», retaba Carrión. La cosa se había convertido ya en una auténtica invasión de la capital que se confirmó y se agravó cuando los representantes de los once asociaciones y organizaciones convocantes salieron de la reunión con Sánchez-Solís con peor cara de la que entraron. «Si no viene la ministra, la secretaria de Estado o la directora general del Agua y nos ofrecen una solución integral para la comarca del Campo de Cartagena, no nos movemos de aquí», zanjó el presidente de Fecoam .

Tampoco la mediación del diputado popular Juan Guillamón -que paseaba por la zona y que fue 'cazado' al vuelo por Santiago Martínez -, logró desbloquear la situación tras reunirse de forma 'exprés' con el delegado: «Las soluciones tienen que llegar desde Madrid», dijo Guillamón.

«No podemos decirle a la gente que se vaya a casa sin haber logrado nada», avisaron los convocantes a mediodía

Al cierre de esta edición, el Ministerio seguía buscando fechas para atender las peticiones de los manifestantes

Para esa hora, poco después de la una de la tarde y con el centro de Murcia bloqueado, el colapso de tráfico sobre todo en los accesos a la capital era ya una tortuosa realidad para cientos de conductores. Algunos de ellos terminaron atrapados durante horas y vivieron momentos de tensión con los propios manifestantes, que incluso llegaron a tirarse al suelo para evitar el paso de vehículos, a modo de piquete. La Policía tuvo que intervenir en no pocas ocasiones para que las cosas no pasaran a mayores, y hasta los 'antidisturbios' tomaron posiciones cuando los agricultores hicieron retroceder al tranvía. «Mis verdugos son las multinacionales distribuidoras de los mercados agrarios junto con los funcionarios corruptos y los políticos itinerantes», rezaba la pancarta de un hombre disfrazado de muerte: «Soy el Mar Menor y me han matado», explicaba debajo de su máscara. «Necesito agua, quiero vivir», se podía leer en otra pancarta más tradicional que portaban algunos regantes del Campo de Cartagena.

Las reivindicaciones

Pero, ¿qué pedían exactamente los causantes de uno de los mayores caos que se recuerdan en la capital en los últimos años? En principio, y para mover los tractores, los manifestantes solo pedían «una fecha» para que algún alto cargo del Ministerio se desplazara hasta Murcia y atendiera las peticiones de los agricultores. «Solo son unas horas de tren o de avión y venirse para acá», señalaba Vicente Carrión. «No tiene por qué ser hoy, puede ser otro día», concedía Miguel Padilla, presidente de Coag. «Lo que no podemos hacer es desconvocar la movilización y decirle a los participantes que se vayan a casa sin haber conseguido nada», advirtió.

Sin embargo, las reivindicaciones van mucho más allá de una simple fecha y ni siquiera el decreto ley de medidas urgentes para proteger el Mar Menor presentado ayer por la consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá, logró calmar los ánimos. Ni, por supuesto, sacar los tractores y descongestionar el centro. En el documento firmado por las once organizaciones convocantes -Asaja, Coag, UPA, Fecoam, ANSE, Ecologistas en Acción, Plataforma Pacto por el Mar Menor, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, Comunidad de Regantes Arco Sur, Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y su Comarca (Favcac), la Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar, Proexport (y todas sus empresas asociadas)-, y que trasladaron al delegado del Gobierno, exigen «la urgente puesta en marcha de las infraestructuras necesarias para evitar vertidos al Mar Menor». Entre ellas, «la adecuación y recuperación de las conducciones de las salmueras procedentes del rechazo de las desaladoras» y los denominados filtros verdes.

El presidente del Sindicato de Regantes, Lucas Jiménez, dijo que la comunidad de regantes cartagenera es «la más grande de España, y reclama agua para regar sus cultivos y hacer compatible el medio ambiente con la agricultura». El secretario de organización de UPA, Marcos Alarcón, aseguró que «hay que dejar de criminalizar la agricultura de Cartagena puesto que no es la única responsable de la situación del Mar Menor». Además, aseguró que «no podemos estar al albur de un gobierno en funciones o de un relevo al frente de la Región, porque la agricultura y la falta de agua no entiende de calendario político y la falta de agua no entiende de este tipo de cosas», agregó.

Por su parte, Santiago Martínez advirtió de que la falta de agua provocará la pérdida de 20.000 puestos de trabajo en los próximos meses, al tiempo que pidió que la CHS «arregle lo que ha roto», en referencia al cierre de tuberías y pozos que se produjo hace un año.