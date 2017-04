«Ellos se van a tomar copas, pero yo no puedo llegar a casa»

En una Gran Vía desierta, más propia de un escenario postapocalíptico, una octogenaria de piernas débiles y voz cansada preguntaba a un policía por autobuses que no iban a pasar nunca. «A la estación del Carmen solo va a poder ir andando», espetó el agente. «¡¡Pero no puedo andar tanto!!. ¿Qué hago?», planteaba la señora a un municipal que solo podía encogerse de hombros. Poco después, un conductor desesperado daba marcha atrás por la acera de Alfonso X para buscar una salida a su infierno, y otros miles de vehículos atrapados en los accesos a la capital buscaban alguna manera de no perder (más) la paciencia. No era fácil. «Es imposible calcular el número de conductores atrapados durante horas directa o indirectamente en las calles de la capital», aseguraba a 'La Verdad' la concejal de Tráfico del Ayuntamiento de Murcia, Lola Sánchez: «Estamos hablando con la Delegación, pero no es responsabilidad nuestra. Desde la Policía Local estamos haciendo lo que podemos para que todo el mundo entre y salga de Murcia de la mejor manera posible».

Más de cien policías municipales tuvo que sacar a la calle el Ayuntamiento para paliar los efectos de un colapso de más de 12 horas. «El alcalde contactó con el delegado nada más comenzar el conflicto para urgirle una solución», tuiteó ayer la cuenta oficial del Consistorio. Mucha urgencia, sí, pero Ballesta encontró las mismas soluciones que los agricultores. A eso de las diez de la noche, algunas vías fueron recuperando la normalidad, pero Gran Vía, avenida de la Constitución, plaza Circular, Teniente Flomesta y Alfonso X seguían cortadas al tráfico.

La indignación de vecinos y conductores que no podían llegar al trabajo o a casa, o a citas «de vida o muerte» iba 'in crescendo' a medida que avanzaba la jornada de huelga. Y los ánimos, claro, se iban caldeando a fuego rápido. «Entiendo el derecho de manifestación, pero la gente ha llegado tarde al trabajo, al médico, al colegio... Creo que les habían dado una hora límite para la protesta, y la han incumplido. No es justo que paralicen una ciudad entera, y a eso hay que unirle la impotencia de ver cómo los mismos que supuestamente deberían estar protestando, están riéndose sentados mientras beben en un bar. Ellos se van a tomar copas, pero yo no puedo llegar a mi casa», protestaba Margarita con cara de pocos amigos.

«Lamento el perjuicio que podamos ocasionar a los vecinos; no teníamos más remedio», dijo Carrión

«Me siento ninguneado y ultrajado por los graves actos que han organizado con premeditación y alevosía estos señores 'pseudofeudales', que creen que el interés de sus empresas está por encima del bienestar de todos los murcianos. ¿Esto no es un delito? Deberían investigarlo», pedía Víctor Castell. «Llevo una hora y media para recorrer poco más de un kilómetro. No sé si reír, llorar o liarme directamente a tiros», se desahogaba al volante Javier Sánchez.

«Sentimos la molestia»

«Lamentamos profundamente y de corazón el perjuicio que podamos ocasionar a los vecinos de Murcia, pero no teníamos más remedio que hacer esto. Llevamos nueve meses pidiendo soluciones y nueve meses llevan riéndose de nosotros», se excusaba el líder indiscutible de los agricultores del Campo de Cartagena, Vicente Carrión. «Lo que más sentimos es la molestia que podamos causar a los murcianos. Pero que tengan en cuenta que esto es una cuestión de interés general. El que más se queje por las molestias ocasionadas será el que más se vea beneficiado por los frutos que obtengamos de esta protesta», zanjó.