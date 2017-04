Ciudadanos niega que cerrara un acuerdo para un gobierno tripartito

¿Estuvo dispuesto Ciudadanos a entregar el Gobierno regional al PSOE, renunciando incluso a la convocatoria de elecciones en seis meses? Cuando anunció su dimisión, el expresidente Pedro Antonio Sánchez aseguró que el PP tenía información fehaciente de que Ciudadanos había apostado por un gobierno tripartito y que su renuncia tenía por objetivo evitar la pérdida del Ejecutivo para el PP. A preguntas de 'La Verdad', el portavoz regional de Ciudadanos, Miguel Sánchez, aseguró ayer que no le consta que su partido hubiera lanzado ese ultimátum al PP el lunes por la noche. También dijo no saber si el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, había impuesto ya entonces a Martínez-Maillo, tras conocerse la atribución a PAS de tres supuestos delitos por el juez del 'caso Púnica', la caída del presidente murciano. En todo caso, Miguel Sánchez afirmó a este periódico que «es rigurosamente falso, aquí y en Madrid», que Ciudadanos hubiera acordado formar el susodicho tripartito. «Precisamente una de las condiciones innegociables que le pusimos al PSOE era que Podemos no podía estar en el Gobierno», añadió el portavoz regional de Ciudadanos. Todo se fraguó desde un principio en Madrid. El domingo, antes de que la imposibilidad de un acuerdo PP-C's se confirmara por completo, Martínez-Maillo habría ofrecido a Villegas una salida a la crisis de la que nadie había hablado aún: la posibilidad de que PAS fuera suplido durante unos meses, algo que la ley solo prevé para los casos de ausencia del territorio regional o enfermedad.

Lo único seguro es que en esa noche de vértigo del lunes, PAS supo que le quedaban horas en la presidencia. Fue cuando Maillo le trasladó por teléfono lo que parecía un órdago de Rivera, recibido por boca de Villegas: C's había agotado su paciencia con el impacto de la 'Púnica' y planteó al PP que dejaba caer a PAS o su partido apoyaría la moción de censura del PSOE. Este extremo fue confirmado ayer en Onda Cero por el propio Villegas, que no se refirió, sin embargo, a un acuerdo con los socialistas y con Podemos para que un tripartito gobernara en Murcia. Es muy probable que este ultimátum de Ciudadanos, trasladado a PAS por Martínez-Maillo, fuera 'vendido' por PAS durante su discurso de despedida como un acuerdo ya cerrado para que los tres partidos de la oposición formaran Gobierno tras derrocarlo con la moción de censura. Maillo insistió ayer en que durante el fin de semana formuló varias propuestas a Villegas que no fructificaron, incluyendo la ya citada de una retirada transitoria del presidente. A partir de ahí, la posición de C's fue más inflexible.

La decisión de dejar caer a Sánchez (según Maillo fue una decisión personal de PAS, a la vista de que el PP perdería el Gobierno) les ha reportado críticas a los populares en medios de comunicación conservadores de Madrid, que habían avalado la línea de defensa que durante mes y medio estuvo manteniendo la dirección nacional del PP.

El PP llegó a proponer una separación transitoria hasta que el TSJ resolviera el 'caso Auditorio'