Los agricultores mantendrán el colapso hasta lograr reunirse con el Ministerio

Murcia continúa colapsada a causa de la manifestación que todavía aúna en las calles de la capital a organizaciones agrarias, ecologistas y vecinales en defensa del Mar Menor y de la agricultura del campo de Cartagena. Más de 400 camiones y tractores ocupan desde las 10.00 horas las principales vías de la ciudad, causando grandes atascos.

A las 19.30 horas se consiguió reabrir el tráfico en Ronda de Levante hasta Juan XXIII y la avenida Juan de Borbón hacia Atalayas. Pese a este alivio, la mayoría de los accesos de la ciudad continúan cortados: Plaza Circular, Gran Vía, avenida de la Constitución, Teniente Flomesta hasta puente Miguel Caballero y Alfonso X El Sabio, lo que ha ocasionado retrasos en las líneas de autobuses y cortes en el tranvía, así como varios kilómetros de retención en la A-30.

Los manifestantes se reunieron en la Delegación del Gobierno al objeto de cursar su principal demanda con algún responsable del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Además, regalaron hortalizas a los viandantes como disculpa ante los problemas ocasionados por la protesta

Hasta que la Delegación les proponga una cita con los responsables de la Secretaría General del Ministerio o con la Dirección General de Agua, según explicó el presidente de COAG-IR Murcia, Miguel Padilla, los convocantes mantendrán sus camiones y tractores estacionados en las principales vías de la ciudad.

Murcia, una ratonera

Y es que cientos de camiones y tractores, acompañados por miles de personas, han convertido el centro urbano en una ratonera al permanecer estacionados en las principales arterias, como medida de presión para exigir soluciones a la situación de la laguna salada y del sector agrario regional.

En concreto, los agricultores, ecologistas, vecinos del Campo de Cartagena y pescadores han recorrido este miércoles las calles del centro de Murcia y, sobre las 10.00 horas, los responsables de la manifestación cursaron una propuesta a la Delegación del Gobierno demandando una reunión con algún responsable del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

Sin embargo, los convocantes de la manifestación no han recibido todavía ninguna respuesta y no van a desmovilizar los camiones y tractores que ocupan el centro de la ciudad hasta que la Delegación les proponga una cita con los responsables de la Secretaría General del Ministerio o con la Dirección General de Agua, según hizo el presidente de COAG-IR Murcia, Miguel Padilla.

De momento, los tractores y camiones bloquean el tráfico en Ronda de Levante, plaza Circular, avenida de la Constitución, Gran Vía, avenida Teniente Flomesta y la avenida Alfonso X El Sabio, según informó la Policía Local a través de su cuenta de Twitter.

Padilla considera "increíble" que la Delegación no haya dado una respuesta desde las 10.00 horas, cuando los convocantes enviaron su propuesta. "No pedimos ver a la ministra ni pedimos dinero ni recursos económicos, sólo que nos emplacen a una cita para hablar con algún responsable del Ministerio para abordar la situación", según Padilla, quien señaló que este encuentro no tiene por qué producirse este mismo miércoles.

"Podemos reunirnos otro día", señaló Padilla, quien explicó que no pueden desconvocar la movilización y decirle a los participantes que se vayan a casa "sin haber conseguido nada".

"Sólo pedimos que se agilicen al máximo los plazos medioambientales para acometer las obras con las que hacer frente a esta situación de urgencia" por la falta de recursos hídricos, reclama Padilla, quien recordó que estas obras las van a pagar los propios regantes. Asimismo, criticó la ausencia en la protesta de la consejera de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá, ya que sus reivindicaciones aúnan precisamente las tres competencias de su departamento.

Cabe recordar que la movilización ha sido convocada por las organizaciones y entidades que operan en el marco del Mar Menor, entre las que se encuentran Asaja, COAG, UPA, Fecoam, Proexport, ANSE, Ecologistas en Acción, Plataforma Pacto por el Mar Menor, C.R. del Campo de Cartagena, C.R. Arco Sur, Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y su Comarca, Favcac y la Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar.

La manifestación, que se ha desarrollado bajo el lema 'Protejamos el Mar Menor. Defendamos la Agricultura. Gobierno Soluciones ya', pretendía conseguir que haga efectiva la información y participación ciudadana en todos los planes y proyectos relacionados con la recuperación y regeneración del Mar Menor, en los que "debe primar la urgencia y la prioridad de los mismos y en la que, obligatoriamente, deben estar personados los representantes de todos los sectores".

Se pone así de manifiesto "la voluntad de los convocantes de continuar el diálogo con el fin de alcanzar acuerdos de consenso y conseguir un modelo de desarrollo sostenible para el Campo de Cartagena y Mar Menor, que permita su recuperación y regeneración".

Pancartas reclamando agua

Dicha manifestación salió de las puertas de la Consejería de Agricultura, a las 10.00 horas, y finalizó en la Delegación del Gobierno, en el Paseo Alfonso X El Sabio, organismos ambos en donde se entregará un manifiesto. Desde entonces, los vehículos permanecen estacionados en las calles, lo que ha generado escenas de tensión con otros conductores.

La cabeza de la marcha portaba una pancarta en la que se leía 'Protejamos el Mar Menor. Defendamos la agricultura. Gobierno soluciones ya'. También había otras pancartas que rezaban: 'Sin lluvia no hay vida, nos están matando. Si no es cierto que el gobierno derogue el decreto de la ley de aguas que lo permite', 'Pedimos agua para trabajar', 'Agricultura, presente y futuro ¡agua ya!' y 'No entiendo de política, ¡sin agua me muero!'.

Al que estaba previsto como término de la manifestación fue leído un manifiesto que exigía la urgente puesta en marcha de infraestructuras para evitar vertidos al Mar Menor como la adecuación y recuperación de las conducciones de las salmueras procedentes del rechazo de las desalobradoras para su desnitrificación en las estaciones depuradoras existentes y los denominados 'filtros verdes'.

Tensión en Alfonso X

En Alfonso X, la policía solicitó a los agricultores que retiraran los tractores para que los padres pudieran recoger a los niños del colegio, a lo que estos se negaron, lo que provocó momentos de tensión.

El presidente del Sindicato de Regantes, Lucas Jiménez, dijo que la comunidad de regantes cartagenera es la más grande de España y lo que reclama es agua para regar sus cultivos y hacer compatible el medio ambiente con la agricultura.

Por su parte, el presidente de COAG, Miguel Padilla, advirtió que el gobierno central tiene que poner en marcha las soluciones para recuperar la laguna, y calificó como "incomprensible" que haya pasado tanto tiempo y no se hayan ejecutado la mayoría de soluciones que desde 2007 reclaman.

La presidenta Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena, Cristina Roca, recordó que tras ésta habrá otra gran manifestación el próximo 6 de mayo y explicó que están en la marcha "todos juntos; vecinos, ecologistas y agricultores, porque todos queremos salvar el Mar Menor y la agricultura".

El secretario de organización de UPA, Marcos Alarcón, afirmó que deben dejar de criminalizar la agricultura de Cartagena puesto que "no es la única responsable de la situación del Mar Menor".

Tractores en Murcia, este miércoles. / Nacho García

"No podemos estar al albur de un gobierno en funciones o de un relevo al frente de la Región, porque el gobierno tiene que actuar y la agricultura no entiende de calendario político y la falta de agua no entiende de este tipo de cosas", agregó Alarcón.

El presidente de FECOAM, Santiago Martínez, dijo que los frutales empezarán a secarse sin riego y se perderían 20.000 puestos de trabajo, al tiempo que ha pedido que se arreglen lo que ha roto la CHS, en referencia al cierre hace un año de tuberías y pozos. "Nos preocupa que el ministerio no se de prisa para que ésto continúe", añadió.

El presidente de ASAJA, Alfonso Gálvez, exigió actuaciones inmediatas para que los agricultores puedan regar, salmueroductos que permitan un vertido legal al Mediterráneo y que el trasvase llegue a su dotación máxima, y en caso de infradotación; que se puedan extraer aguas subterráneas y desalinizar el exceso de sal del acuífero del campo de Cartagena para mantener el regadío.

El único incidente lo protagonizó un tractorista con el dirigente de COAG-Cartagena, Vicente Carrión, quién intentó impedir sin éxito que aquel retirase una muñeca hinchable de su vehículo con el cartel 'Rubia dimite, los agricultores no te admiten'.