Sánchez reta a la oposición: «La gente no quiere pactos de perdedores tutifruti»

Estos del PP aún no entienden el verdadero sentido de la democracia. Los resultados de las elecciones no daban para un gobierno del PP ni de ningún otro partido en mayoría. Y eso es lo que quiere la gente. Que haya pactos entre diferentes partidos. Lo de perdedores y ganadores ya lo dejo por imposible. PAS no llega a más.

no PAS, si a mi tampoco me gustan los yogures sabor tutifruti....pero prefiero tragarme uno de esos, antes que un yogur podrido, que es lo que tu ofreces.





A PAS se le olvida que el 62% de los murcianos no le queríamos de Presidente. 2 de cada 3.





Al PP, que ahora exige que se respete la presunción de inocencia (cosa que el Pp no hizo cuando los imputados eran Chavez y Griñan), hay que recordarle que nadie da por culpable a PAS por el caso Auditorio (todavía), sino que PAS ES CULPABLE de mentir y de no tener palabra, por haber dicho que dimitiría si era imputado. ¿Lo dijo? SI, ¿ha dimitido? NO. Para constatar su falta de palabra no hace falta un juez.





Y si no, ya la repanocha, ahora dicen que tenemos que esperar a que declare. ¿Y luego qué? ¿a que se abra juicio oral? ¿luego a que haya sentencia, porque sin sentencia nadie es culpable? ¿luego a que se resuelvan los recursos? ¿luego a que se ejecute la sentencia? Vamos hombre, eso es una tomadora de pelo.

IMPUTACIÓN = DIMISIÓN.





Un hombre sin palabra no vale nada. Y en política, menos que nada.