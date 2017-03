«He abierto una ventana y he notado que el aire salía muy caliente»

«Voy a dormir a la huerta». Esa fue la última frase que le dijo Francisco L. P. a su padre antes de marcharse, el pasado miércoles por la noche, a la casa que la familia tiene en el paraje Camino Torrecica de Cehegín. Se trata de una zona apartada, situada a las afueras del municipio, cerca de la carretera de Fuente Recuesto y rodeada de cultivos de almendros. A la mañana siguiente, alarmado porque no regresaba al domicilio familiar y no tenía noticias suyas, decidió subir al campo a buscar a su hijo, de 37 años, y conocido cariñosamente como 'El picón'. «He llamado a la puerta y no respondía», relataba a 'La Verdad'.

Este vecino, muy conocido en la localidad, decidió entonces dar una vuelta al inmueble hasta que logró forzar una ventana y descubrió el cuerpo sin vida de Francisco y el de una mujer, de unos 40 años, que se encontraba con él en el domicilio y cuya identidad no ha trascendido (al parecer no mantenía una relación conocida con el otro fallecido). «No sabía que iba a pasar la noche acompañado», afirmó el padre, muy desolado por el trágico suceso. «Cuando he abierto la ventana ha salido mucho calor de la casa, el aire estaba muy caliente», remarcó.

Aviso a la Benemérita

Fue la llamada de este ceheginero la que alertó a la Guardia Civil, pasado el mediodía, de la doble muerte que se había producido en esta caseta de huerta. Según informaron fuentes de Emergencias, hasta la zona se acercó una ambulancia del Servicio Murciano de Salud (SMS), pero sus sanitarios solo pudieron ya confirmar la muerte de la pareja. La Policía Judicial de la Guardia Civil se trasladó a la vivienda y descartó que hubiese signos de violencia en los cadáveres.

Según precisaron fuentes cercanas a la investigación, las primeras hipótesis apuntan a que las muertes pudieron deberse a la mala combustión de una estufa existente en la casa. Este aparato habría generado monóxido de carbono que, al ser inhalado por la pareja, provocó el fallecimiento de ambos. Los cuerpos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Murcia, donde los forenses les realizarán la autopsia para determinar las causas del deceso.

Francisco L. P. no tenía actualmente un trabajo fijo. Según ha podido saber este diario, residía con su familia en un piso de la céntrica avenida Gran Vía. Sus padres ya afrontaron hace unos años el trance de perder a otro hijo en un accidente de motocicleta y ayer estaban desolados por el suceso.

La identidad de la mujer que le acompañaba esa noche no transcendió, aunque algunas fuentes apuntaron a que podría ser una vecina de Murcia con la que mantenía una amistad.