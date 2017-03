Dos suicidios a la semana en la Región

Cada semana, dos personas se quitan la vida en la Región. El suicidio sigue siendo tabú. No se aborda, no se habla, se hace como si no existiera. Pero los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan que el problema está ahí. 106 personas se suicidaron en 2015 en la Región (todavía no hay cifras de 2016). Aumenta el número de casos entre adolescentes y jóvenes con respecto a ejercicios anteriores, y desciende en personas mayores, un colectivo tradicionalmente más de riesgo.

En concreto, 17 jóvenes de 15 a 29 años se quitaron la vida en 2015, y lo mismo hicieron 21 personas de entre 30 y 39. El siguiente grupo de edad con mayor número de suicidios (16) fue el comprendido entre los 50 y 54 años. La incidencia es mayor entre los varones que entre las mujeres. 78 hombres se quitaron la vida en 2015, frente a 28 mujeres.

La Fundación Salud Mental España analiza en un informe publicado ayer la evolución de los suicidios en la Región en la última década. La incidencia es bastante estable a lo largo del tiempo, y se sitúa entre los 90 y los 126 casos anuales. El año más negro fue 2006, mientras que en 2010 se registró el menor número de suicidios de todo el periodo. Lo primero que llama la atención de estos datos es que no se observa una relación clara entre la crisis económica y la evolución de los suicidios. En 2006, cuando se registró la mayor incidencia de la década, Murcia nadaba en la abundancia del ladrillo.

«A veces se simplifica mucho cuando se habla de suicidios; es un tema mucho más complejo. Lógicamente los factores socioeconómicos pueden tener una influencia, pero hay estudios sobre el efecto de la crisis con resultados contradictorios», explica Jesús Mesones, jefe de Psiquiatría del Hospital de Torrevieja y uno de los expertos con que cuenta la Fundación Salud Mental España.

Murcia presenta una tasa de suicidios tradicionalmente inferior a la media nacional. En concreto, en 2015 se registraron en la Región 7,22 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 7,76 en el conjunto de España. Asturias y Galicia fueron las comunidades con mayor tasa (12,84 y 11,64, respectivamente) mientras Madrid presentó el índice más bajo de suicidios de todo el país: apenas 5 casos por cada 100.000 habitantes.

El informe de la Fundación destaca que estos resultados se mantienen estables a lo largo del tiempo. ¿Puede hablarse, por ello, de factores culturales o sociales? De nuevo, el psiquiatra murciano Jesús Mesones pide prudencia. «Se ha hablado de la influencia del clima, de los días de semana y hasta de las fases lunares, pero lo que debemos tener claro es quiénes tienen un mayor riesgo de suicidio. Por ejemplo, las personas mayores que viven solas o los adolescentes que sufren acoso escolar», subraya.