Sánchez Mora: «No habrá oposiciones para maestros porque no se llega a tiempo»

La consejera de Educación y Universidad, María Isabel Sánchez Mora, ha asegurado este jueves que finalmente no habrá oposiciones al Cuerpo de Maestros 2017, tras el anuncio hace unos días del Estado en las que se advertía que sin la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no podía convocarse Oferta Pública de Empleo.

A su juicio, "se deben estar buscando soluciones" y ha lamentado que "se haya generado un problema importante en Murcia" pero, ha zanjado, "no vamos a estar dando bandazos este año, ya no habrá oposiciones para maestros porque no se llega a tiempo".

"Se tendrían que celebrar antes de verano y otra cosa es en otros ámbitos sanitarios, como justicia o sanitario, que se pueden sacar oposiciones en cualquier época del año y en las de maestros sería técnicamente imposible poderlas convocar ya", ha concluido.

Sánchez Mora ha hecho estas declaraciones momentos antes de asistir a la entrega de diplomas a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil que participan en el Plan Director para la mejora de la Convivencia y Seguridad en los centros educativos y su entorno.