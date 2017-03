Page pone en evidencia la debilidad de Sánchez y aplaza la 'cumbre del agua'

La gestión de los principales problemas de la Región de Murcia se enfrenta a obstáculos sobrevenidos a causa de la situación en la que se encuentra el presidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez, y de las incógnitas que existen sobre su futuro político a corto plazo. Si hace diez días Aena frenó el convenio que pensaba aprobar su Consejo de Administración para el cierre del aeropuerto de San Javier, ahora es el Gobierno de Castilla-La Mancha el que ha dejado sin fecha la 'cumbre del agua' que se estaba preparando entre los presidentes autonómicos.

El portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, manifestó ayer que, aunque es necesario hablar del problema del agua con otras comunidades autónomas, ahora no es el momento adecuado por la situación judicial del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, imputado por el 'caso Auditorio'. Hernando, a preguntas de los periodistas en su comparecencia para informar sobre los acuerdos del Consejo de Gobierno, se refirió a la necesidad de que las comunidades autónomas aborden el problema de falta de agua en algunas zonas de España. Aunque «ahora más que nunca se ven necesarias estas reuniones», dijo, también es «cierto que estamos en una situación en la que no nos vemos en condiciones» para poder mantener reuniones entre las comunidades autónomas «a varias bandas».

«En cuanto se solucionen esos problemas podremos sentarnos a hablar», aseguró el portavoz del Gobierno castellano-manchego, quien precisó que se trata de «problemas no solo de agenda, sino que necesitamos que se concluyan las investigaciones relacionadas con el presidente de Murcia». El Gobierno de Castilla-La Mancha ha mostrado su malestar por los desembalses periódicos de agua del Tajo, en especial el último aprobado para el mes de febrero. La consejera de Obras Públicas, Elena de la Cruz, comentó que esto no facilita el clima para un encuentro.

Es el segundo revés para el Gobierno regional tras el frenazo de Aena al convenio del aeropuerto

La portavoz del Gobierno regional, Noelia Arroyo, manifestó ayer que no existe ninguna comunicación oficial del Gobierno de García-Page para anular la reunión. Explicó que ambos gobiernos están trabajando para encajar las agendas, aunque aún no se ha fijado el día ni el lugar. Insistió en que no existe ninguna comunicación contraria al interés expresado por Pedro Antonio Sánchez y García-Page de reunirse y tratar de llegar a un acuerdo sobre agua. A la cita también acudiría el presidente valenciano Ximo Puig. «Por prudencia, no nos podemos manifestar, hay que esperar», declaró Arroyo.

Aena paralizó hace diez días el convenio para el cierre programado del aeropuerto de San Javier. Influyó en parte la incertidumbre generara por la investigación abierta por el TSJ al presidente Sánchez por el 'caso Auditorio'.