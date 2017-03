El fiscal general niega presiones y órdenes para no actuar contra el presidente Sánchez

«Por si todavía llego a tiempo...». El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, echó mano ayer de esta frase en el Congreso para enmarcar su réplica a las críticas vertidas por los grupos de la oposición contra sus recientes actuaciones, más en concreto, contra la decisión de no investigar en el 'caso Púnica' al presidente regional y líder del Partido Popular (PP) en Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y contra los relevos llevados a cabo en puestos clave de la cúpula del Ministerio Público.

Maza dio a entender ante la Comisión de Justicia que se siente víctima de un prejuicio más que de un análisis riguroso de los hechos y recordó que el criterio de no amparar la investigación de las dos fiscales del 'caso Púnica' -que consideraban que el dirigente popular había elaborado un «plan criminal» para desviar fondos de la Consejería de Educación para mejorar su reputación en internet - estuvo respaldado no solo por un informe de la Secretaría Técnica («el Estado Mayor de la Fiscalía») sino también por cuatro fiscales jefe de sala.

«¿Ustedes creen que si yo fuera a obedecer una orden de alguien iba a dar traslado a un equipo de eminentes juristas? -dijo frente a las acusaciones de «seguidismo» a las órdenes del ministro de Justicia, Rafael Catalá- ¿Para qué? ¿Para que me lleven la contraria y quedar desacreditado?». En esa línea, adujo que el estatuto por el que se rige la carrera tasa perfectamente el procedimiento a seguir en caso de discrepancias internas y que existen suficientes mecanismos de control para impedir que un fiscal general pueda cometer arbitrariedades, «salvo que sea un suicida».

Insistió en su capacidad para intervenir: «No voy a permitir que a un ciudadano se le siga un procedimiento si no veo fundamento»

La oposición aseguró que aún mantiene dudas sobre su autonomía, pero rebajó el inicial tono recriminatorio

En su larga comparecencia, Maza dejó muchas de las preguntas más genéricas de los grupos en el aire y eso llevó a que, al finalizar su intervención, la mayor parte de los portavoces, a excepción de la del PP, María Jesús Moro, advirtieran de que aún mantienen dudas sobre su autonomía. Pero, en todo caso, la mayoría rebajó tras escucharle el inicial tono recriminatorio.

Al margen de su imparcialidad en el episodio concreto de Pedro Antonio Sánchez («mientras yo sea fiscal general no voy a permitir que a un ciudadano, sea político o no, se le siga un procedimiento si no veo fundamento para ello y me da igual lo que se pueda pensar de implicaciones políticas sea por un partido u otro», llegó a decir), el alto funcionario también rechazó las acusaciones de «purga masiva» en la cúpula fiscal, realizadas sobre todo por parte del PSOE y Podemos.

La consistencia mostrada por Maza sobre cuestiones técnicas de la autonomía de los fiscales y el funcionamiento de su institución desapareció cuando se abordó el asunto de la filtración al presidente Pedro Antonio Sánchez de que cuatro fiscales de Sala del Supremo avalaron el dictamen exculpatorio, un aspecto que no debía conocer el líder murciano del PP y que anunció en una emisora de radio. Maza se mostró contrario a las filtraciones, dijo que se produjo después del pronunciamiento y en cualquier caso señaló que a esas preguntas deberían planteárselas al ministro de Justicia. «En las filtraciones intervienen bastantes personas. Sinceramente, qué quieren que haga», se quejó, al tiempo que anunciaba que se ha impuesto el compromiso personal de luchar contra las filtraciones desde el Ministerio Público, incluso con nuevas tecnologías para permitir, por ejemplo, el rastreo de escritos y documentos.

En cuanto a las conversaciones mantenidas por Sánchez con el ministro de Justicia, Maza se remitió al propio Catalá pero defendió que cuando el presidente murciano dio detalles en declaraciones a la prensa, su departamento ya había hecho público su criterio. «Es inconsecuente llegar a la conclusión de que yo he actuado siguiendo a nadie», aseguró, añadiendo que las informaciones sobre su actuación en este caso le producen «rabia, estupefacción e indignación».

Relevo de Madrigal

Maza no entró a valorar la información publicada por 'El Mundo' y según la cual el Gobierno lo nombró a él en lugar de renovar en el puesto a su antecesora, Consuelo Madrigal, porque esta se había negado a llevar a cabo algunos de los cambios ahora aprobados, entre ellos, el del fiscal superior de Murcia. Pero sí hizo hincapié en que, de 35 fiscales que habían agotado su mandato, se ha sustituido a cinco y se han cubierto dos vacantes.

Además, argumentó que de once fiscales de sala, su propuesta incluye a cuatro de la Unión Progresista de Fiscales, tres de la mayoritaria Asociación de Fiscales (considerada conservadora) y cuatro no adscritos; de las seis tenencias de fiscalía, una de la UPF, cuatro de la AF y una no adscrita, y de las nueve jefaturas provinciales, tres progresistas, tres no adscritos y tres conservadores. «Pues ese es el panorama de mi visión ideologizada de lo que tiene que ser la Fiscalía», ironizó.