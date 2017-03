El presidente no cederá ante Ciudadanos

El presidente Pedro Antonio Sánchez piensa salir hoy del Palacio Aguirre de Cartagena de la misma forma que entrará: sin que Ciudadanos se cobre su dimisión. Ante la gran expectación suscitada, la reunión con mayor tensión y calado político de los últimos años no aportará a priori ningún cambio en el conflictivo tablero de juego de estas semanas, ya que las dos partes no piensan variar en sus posiciones. El líder de Ciudadanos, Miguel Sánchez, recalcó ayer a 'La Verdad' que la dimisión del presidente «es innegociable. La única solución para nosotros es que se aparte y se vaya». En la dirección del PP regional aseguran con la misma contundencia que «hoy seguirá todo igual». A partir del lunes, añadieron, «se jugará otro partido», en referencia a la declaración que prestará Pedro Antonio Sánchez ante el magistrado del TSJ Julián Pérez-Templado por el 'caso Auditorio'.

La reunión dará comienzo a las 12.30 horas en el edificio que acoge la sede al Gobierno regional en Cartagena. El Palacio Aguirre ha sido acordado por ambas partes por operatividad y comodidad, ya que se encuentra cerca de la Asamblea Regional, donde a las 11 hay un pleno para debatir sobre la financiación.

Presión en doble dirección

La idea es que PAS y el portavoz de Ciudadanos se reúnan a solas, aunque acompañados por la presión que recae sobre las espaldas de cada uno de ellos. El primero porque está en el ojo del huracán como investigado por cuatro presuntos delitos penales, y el segundo porque es consciente de que no puede aflojar para exigir la cabeza del presidente. Miguel Sánchez mantiene estos días y horas hilo directo con la cúpula de su partido: Rivera, Villegas, Girauta y Arrimadas. Sabe que hoy no puede ceder un ápice, y ayer se mostraba convencido de que le hará a PAS una oferta que no podrá rechazar.

Sin embargo, ante el 'no' del presidente para dimitir, el portavoz de Ciudadanos no desvela su siguiente movimiento. «No queremos adelantarnos a los acontecimientos porque sería desvirtuar la reunión de hoy. Acudimos al encuentro con la convicción de que vamos a convencer al presidente. Creo que la cita va a ser larga y constructiva, y con la clave de darle una salida», apostilló. Miguel Sánchez no descarta que siga como diputado regional si se plantea dicho escenario.

Ciudadanos exige que se cumpla el pacto que permitió a Pedro Antonio Sánchez acceder a la presidencia de la Comunidad, y no entra en comparaciones sobre el trato que da a los imputados de otras regiones. «Exigimos la marcha de Chaves y Griñán, dos pesos pesados. En el caso de Murcia, nos ceñimos al acuerdo que firmó, a su palabra y a su compromiso público de marcharse si le imputaban. Hoy nos miraremos a los ojos, para que me diga a la cara si cumple o no». Ciudadanos pretende que el relevo de PAS «sea tranquilo» y que el PP siga gobernando la Región para que haya estabilidad «porque es lo coherente».

A su juicio, no se puede olvidar que «está imputado por cuatro supuestos delitos penales». «No podemos tener al primero de los murcianos como sospechoso. Es inadmisible que la Región esté en el foco diario por este asunto. La credibilidad de nuestras instituciones está en entredicho y no lo podemos permitir». Miguel Sánchez consideró que PAS «se va a ir para tener credibilidad. Ahora tiene la intención de recular para no cumplir lo pactado, pero le vamos a empujar para que no recule». Indicó, por último, que el presidente no se atreverá a convocar elecciones porque sería «una salida a la desesperada y movida por intereses personales».

«Cumplimos el pacto»

La portavoz del Gobierno regional, Noelia Arroyo, comentó que «Ciudadanos podrá hablar de los asuntos que crea conveniente con el presidente de la Comunidad».

En la dirección regional del PP, la posición es inamovible en el sentido contrario: Pedro Antonio Sánchez no dará su brazo a torcer, y empleará todas sus dotes de persuasión para tratar de convencer, a su vez, al portavoz de Ciudadanos de que el pacto no se ha incumplido. El argumento de los populares, recordaron ayer, es que la imputación como se entendía anteriormente no llegará hasta que se decida la apertura del juicio oral, por lo que consideran que el acuerdo con C's no está roto. «No nos vamos a mover ni un ápice», recalcaron. «Hoy todo seguirá igual y no va cambiar nada».

Unido a esto, insisten en que no es un caso de corrupción política. La siguiente fase comenzará el lunes con la cita en el Tribunal Superior de Justicia. «Una vez que el presidente Sánchez declare, ya veremos qué ocurre. Entonces se jugará otro partido», añadieron las mismas fuentes. El tiempo que esperan ganar los populares no se compadece con la urgencia que reclama Ciudadanos, que no piensa esperar un minuto más para reclamar a PAS que se vaya.

Otros dirigentes del PP apostaron por la prudencia ante la reunión de hoy, pero manteniendo que el presidente no dimitirá mientras tenga el apoyo de Génova y Rajoy.