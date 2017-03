Villegas: «La única solución posible es que Sánchez se eche a un lado»

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, aseguró este miércoles que la "única solución posible" para zanjar la crisis en Murcia es que su presidente, Pedro Antonio Sánchez "se eche a un lado" y el PP siga gobernando con otro candidato que sea "capaz" y no esté imputado por corrupción.

"Suponemos que alguien tendrán con esas dos características", dijo Villegas a los periodistas en el Congreso en vísperas de la reunión que Ciudadanos mantendrá con el PP en Murcia para ver qué salida dan a la situación creada tras la imputación del presidente murciano en el caso Auditorio.

Ciudadanos insiste en que Sánchez tiene que dimitir en cumplimiento del pacto por el que la formación naranja presta su apoyo a su Gobierno y porque él mismo se comprometió a hacerlo si era imputado.

Lo que no aclara Ciudadanos es si romperán o no el acuerdo de investidura en el caso de que el presidente murciano no abandone el cargo ni si respaldarían una moción de censura promovida por otros grupos parlamentarios.