Ahora mismo C's está en una zona gris. No se sabe muy bien si son derecha, centro....o vaya usted a saber. No tienen un gran eslogan ni un gran mensaje que les diferencie del PP.

Sea donde sea, lo que será es un fracaso más. Nada pasará porque PAS seguirá empeñado en su interpretación de lo firmado, y Cs no dará un golpe sobre la mesa y, desde allí mismo, llamar a los otros dos partidos de la oposición para decirles que "vamos a vernos porque a este no hay quien lo convenza y hay que echarlo de una puñetera vez". Peto no, esto no pasará. Y logicamente, mo PASará nada. Y PAS llamará enseguida al mandamás Rajoy para decirle que "sin novedad en El Alcázar... murciano".

Me alegra mucho que sea en Cartagena, en el palacio de Aguirre, el lugar donde PAS piensa dimitir. Es un detalle. Muy bien por Ciudadanos. A partir de ahora Ciudadanos será un referencia para esta comunidad y yo diría que para toda España. Un ejemplo a seguir por el resto de los partidos políticos. Saben que no pueden, y no deben, decepcionar a su electorado. La palabra es lo más sagrado que tiene una persona. Una persona, o grupo, que no cumple con lo prometido, no merece ser considerado ni escuchado.