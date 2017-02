Jorge Martínez Solano: «Lo más importante, que la presión no pueda contigo»

A su paso por la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia, el cartagenero Jorge Martínez Solano fue coleccionando matrículas de honor, y todavía sacó tiempo para su novia, los amigos, la familia, el 'running' y el baloncesto. Después, cogió impulso y, con la misma soltura con que se come a zancadas la Ruta de las Fortalezas, sumó 611 puntos en el examen MIR el pasado mes de enero. Con esa nota de récord y sus 3,65 puntos sobre 4 en el expediente, se ha convertido en el número 1 de la prueba. Así que el próximo mes de abril será el primero en entrar por la puerta del Ministerio de Sanidad para elegir plaza. Quiere ser cardiólogo, y tendrá los mejores hospitales de España a su disposición.

«Desde hace meses tengo claro que quiero hacer Cardiología. Pero todavía no he decidido dónde haré la residencia. Ahora iré visitando hospitales e informándome bien de lo que ofrecen. Poder elegir es un lujo», confiesa. ¿Alguna preferencia? ¿Optará por quedarse en la Región o por formarse en otra comunidad? No suelta prenda. Tiene más de un mes por delante para pensar, valorar y decidir. Y para disfrutar de unas vacaciones merecidas con su novia.

Ella es psicóloga, lo que no ha debido venirle nada mal a Jorge Martínez en los momentos de bajón durante los largos meses de preparación al MIR, una carrera de fondo en la que, como en el 'running', la clave reside en no machacarse a las primeras de cambio, sino en ir con un ritmo continuo hasta la meta.

«Hay que tener disciplina, regularidad. Pero lo más importante es la motivación y mantener la cabeza fría, que la presión no pueda contigo», resume. Hay que sacar tiempo para todo, añade, porque «si estás ocho meses estudiando 15 horas al día, al final es contraproducente». Así que no ha olvidado sus zapatillas de deporte, ni sus ratos con sus amigos y su familia. Con los amigos celebró ayer la nota en Los Alcázares, nada más conocerla. De ahí a su casa de Cartagena, en el barrio de San José Obrero, para continuar con sus padres y su novia. Jorge tiene un hermano mayor, Diego, pero con él ha tenido que celebrarlo vía internet, porque trabaja en Luxemburgo para la Comisión Europea.

El MIR empieza a tener acento murciano. El año pasado fue otro estudiante de la Región, el lorquino Carlos Bravo, quien consiguió la mejor nota. «No lo conozco porque él estudió en la Universidad de Navarra y no hemos coincidido, pero me gustaría», reconoce Jorge. Carlos Bravo está ahora desarrollando su periodo de residencia en el Hospital Morales Meseguer, en la especialidad de Hematología y Hemoterapia.