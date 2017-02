El Consejo de la Transparencia admite sus limitaciones y no pide a Sánchez que dimita

El Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia dio ayer muestras de sus limitadas competencias y no se pronunció sobre la situación del presidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez, investigado por cuatro supuestos delitos penales en el 'caso Auditorio'. Tratándose de una norma que le incumbe directamente, tampoco pudo exigir que se cumpla la ley de Transparencia que impele a los imputados a dejar el cargo. El PP logró desactivar la propuesta del PSOE para reprobar a Sánchez, haciendo ver que este órgano no vinculante carece de competencias para ello, algo que reconocieron todos sus miembros, incluida la representante socialista, Presen López, autora de la iniciativa. El PSOE no obstante logró su objetivo de que se colocara el foco sobre la situación del presidente de la Comunidad.

El Consejo no pudo poner a Pedro Antonio Sánchez ante el espejo de la ley regional de Transparencia que fue aprobada con los votos del PP en la Asamblea Regional, y en su lugar redactó un texto consensuado para manifestar que «la ética, el buen gobierno y la transparencia son valores esenciales en la acción de gobierno, y deben servir de guía en la observancia de la ley». Los 14 miembros del Consejo también dejaron aparcada otra propuesta de la Asociación Murcia Transparencia Independiente que iba en la misma línea que la del PSOE.

El Pleno de ayer fue el más polémico y tenso de los vividos hasta ahora por este organismo, que preside José Molina, debido a las discrepancias que han aflorado entre este último y el Gobierno popular. Ayer mismo, horas antes de la reunión, Pedro Antonio Sánchez y el portavoz parlamentario Víctor Manuel Martínez lanzaron sendas andanadas sobre las competencias del Consejo y la labor de su presidente. Con el ambiente muy caldeado, surgieron divisiones dentro del Pleno para encarar la iniciativa del PSOE, que fue apoyada por Podemos desde el primer momento. De hecho, la formación morada era partidaria de elevar la exigencia para la dimisión de Sánchez. La composición de este organismo es muy variopinta, ya que ademas de los grupos parlamentarios hay representantes de las universidades públicas, de los sindicatos UGT y CC OO, de la Federación de Municipios y de los consejos Jurídico y Económico y Social.

Cumplimiento u observancia

Después de tres horas de debate, José Molina informó de que no podían exigir la dimisión del presidente Sánchez ni de la consejera Adela Martínez-Cachá en cumplimiento del artículo 54 de la ley de Transparencia, que dice que cuando un cargo público sea imputado «entenderá que su permanencia en el cargo es incompatible con la confianza que se debe trasladar a los ciudadanos».

La discusión se centró en cambiar la palabra 'cumplimiento' por la de 'observancia', algo que para algunos miembros viene a ser lo mismo, aunque no tenga igual contundencia. Molina sacó la lectura positiva apelando al texto consensuado con mucho esfuerzo, y puso énfasis en que los valores éticos y morales deben prevalecer en las personas y las instituciones, que es lo que recoge el escueto texto pactado.

Al ser preguntado si se está incumpliendo la Ley de Transparencia en el caso de que Sánchez no dimita, contestó que dicha cuestión «habrá que preguntársela a él». Expresó su confianza en que los grupos parlamentarios realicen las modificaciones necesarias para darle más competencias al Consejo de la Transparencia. Subrayó que la ley actual «es un poco coja», algo en lo que coincidieron los portavoces de la oposición, y no así el PP.

PP: «Fracaso de Tovar»

Víctor Manuel Martínez señaló que los socialistas «han intentado politizar» el Consejo, y que se ha escenificado «el gran fracaso de González Tovar» con esta propuesta. «Ellos mismos reconocen en su escrito que el Consejo de la Transparencia no tiene competencias y al final han tenido que dar marcha atrás». Lamentó el «espectáculo» ofrecido por el PSOE. A la pregunta de por qué el presidente Sánchez no dimite en función del artículo 54 de la ley de Transparencia, contestó que el PP considera que «sí se está cumpliendo esta norma, porque la línea roja para dimitir está en la apertura de juicio oral». Recalcó que, para su partido, la imputación está en dicha fase procesal.

La diputada socialista Presen López denunció «la presión» ejercida por el PP para sacar este punto del orden del día, y expuso que era del todo conveniente que el Consejo de la Transparencia se posicionara, máxime tratándose del cumplimiento de una ley que le incumbe directamente y que fue aprobada por unanimidad. Los socialistas pedían que el Consejo dejara constancia de que dicha norma debe ser cumplida y observada de forma inmediata, y en particular el artículo 54.

La representante de Podemos, María Giménez, se mostró «muy decepcionada» por texto final «que se ha quedado corto». A su juicio, el Consejo de la Transparencia «no puede vivir de espaldas» al momento político y judicial en el que se encuentra la Comunidad de Murcia. «Si pretende hacer como que no está pasando nada, mal vamos». «Estamos aquí para hacer cumplir los valores de la ley de Transparencia en este momento de descrédito político de la Región. No hablamos de judicializar problemas, sino del cumplimiento moral y ético de un cargo público».

C's: «Que se vaya»

Miguel Sánchez, de Ciudadanos, criticó que se haya hecho una «instrumentalización política» de un Consejo que «está para otras cosas» y no para un «debate arduo, fuera de lo común y surrealista». Fue contundente al exigir la dimisión del presidente porque le obliga el pacto con Ciudadanos, que a su juicio es lo más relevante. «La solución pasa porque se vaya, se quite, sea generoso y mire a los ojos de los murcianos; pero está incumplimiento lo prometido, está empezando a ser un presidente sin palabra». Censuró que el PP esté confundiendo a los ciudadanos.