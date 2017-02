Confiesa que mató a un joven de una cuchillada en el corazón en Molina

Germán H. V., 'El cuchillo', confesó ayer ante la Audiencia Provincial ser el autor de la cuchillada que segó la vida del joven Brian Andrés Pino, de 22 años, en el verano de 2014. Este colombiano, de 53 años, asumió, asimismo, que en el transcurso de esos hechos, ocurridos en el parque de la Compañía de Molina de Segura, trató, asimismo, de acabar con otro compatriota, un amigo de la víctima, al que también le asestó una profunda cuchillada que le obligó a entrar en quirófano.

El procesado asumió ser el autor de esas cuchilladas, aunque sostuvo que reaccionó así porque fue insultado por el ahora fallecido. Un extremo que los testigos, amigos de la víctima, niegan rotundamente. «Nadie se metió con él ni le dijo nada», explicó una amiga de la víctima. «Lo apuñaló sin ton ni son». Germán H. V. sostuvo, asimismo, a lo largo de su declaración, que el cuchillo con el que acabó con la vida del joven no lo llevaba él encima sino que lo encontró en el transcurso del rifirrafe con el grupo de la víctima. Este hecho también fue negado por los testigos, que aseguraron haber visto al procesado sacándolo del pantalón.

El procesado afrontaba inicialmente una petición por parte de la Fiscalía de hasta 20 años de cárcel: doce años por la muerte del joven Brian y ocho por la tentativa de homicidio contra el amigo de la víctima. La representante del Ministerio Público, sin embargo, llegó ayer a un acuerdo con la defensa y las acusaciones particulares y rebajó su petición hasta los 12 años -ocho por el homicidio consumado y cuatro por el intentado-. Para ello, la fiscal consideró que son de aplicación las atenuantes de embriaguez y de confesión. El acusado deberá, además, indemnizar en más de 220.000 euros a los padres, a los dos hijos de la víctima y a su pareja. Además, debe abonar 3.600 euros al amigo de la víctima al que trató de matar y que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por las graves lesiones.

Asegura que la víctima le insultó, pero los amigos del fallecido niegan una pelea previa

Una denuncia previa

Los hechos que juzgó ayer la Audiencia ocurrieron en la madrugada del 13 de julio de 2014 en el citado parque molinense. Según recogió la fiscal en su escrito de conclusiones, Germán H., 'El cuchillo', había presentado días antes una denuncia ante la Policía en la que aseguraba haber sido víctima de una agresión por parte de tres hombres de etnia gitana que solían acompañar a la víctima y que había sufrido lesiones.

Días después ambos coincidieron en el parque y, en un momento determinado, con la excusa de que creía que le estaban llamando a él, Germán H. se acercó al grupo de Brian exigiendo explicaciones sobre por qué lo llamaban. «Él solo le dijo que nadie le estaba diciendo nada», recordaba una testigo. «Nadie se metió con él ni le dijo nada». En ese momento, el procesado agarró un cuchillo de unos veinte centímetros de longitud y le asestó al joven una única cuchillada que le atravesó el corazón y resultó mortal. «Fue un segundo. Nadie pensó que iba a hacer eso», recalcó la testigo, a la que el magistrado tuvo que llamar a la calma. «No entiendo por qué vino a jodernos la vida».

Tras este ataque, Germán, dirigiéndose a un amigo de la víctima, le dijo 'ahora te toca a ti'. «Me perseguía y me decía te voy a matar», recordaba ayer el lesionado. «No hubo ninguna discusión previa. Fue algo totalmente inesperado». Este testigo hizo hincapié en que en la zona no había ningún cuchillo y que fue el propio acusado el que lo sacó de sus ropas, donde lo había ocultado. Además, sostuvo que no iba ebrio. «Solo bebió dos litros de cerveza».