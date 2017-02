«Lo primero que le dije a mi mujer cuando la conocí es que me podía quedar ciego»

A David Sánchez, delegado de la Federación Española de Enfermedades Raras FEDER en la Región de Murcia, un mal degenerativo llamado retinosis pigmentaria le ha ido robando la visión hasta dejarle, a sus 42 años, con una capacidad "residual". Es uno de los 80.000 murcianos que padecen una enfermedad rara en la Comunidad, según los últimos datos del Sistema de Información de Enfermedades Raras regional.

Su enfermedad dio la cara tarde. Sánchez obtuvo su primer diagnóstico "cuando tenía en torno a los 23 años", tras operarse de miopía para quitarse las gafas. "Noté que seguía sin ver bien y empecé a hacerme un montón de pruebas hasta que me dijeron que tenía una degeneración retinaria".

Ahí comenzaron las búsquedas de información, las consultas en internet y las lecturas. "Uno empieza a informarse y es entonces cuando recibe el 'shock'. Descubres que lo que tienes no tiene cura", señala.

La suya es una enfermedad ocular crónica de origen hereditario y carácter degenerativo. Cuando conoció a la que hoy es su mujer, Sánchez ya lo sábía: "Lo primero que le dije fue que me podía quedar ciego", recuerda. "En aquellos momentos todavía me manejaba muy bien, pero se lo dije porque sabía que mi enfermedad podía ir a más. Tuve la suerte de dar con una persona enorme, y ella dijo 'vamos para adelante, seguimos'. Luego fuimos padres".

Con la paternidad llegó una nueva preocupación: "Saber si mis dos hijas podían tener mi enfermedad". No fue así. "Hace un par de años les hicimos las pruebas y ya sabemos que no van a desarrollar la enfermedad. Son portadoras, pero no la van a desarrollar", afirma.

El 85% de las enfermedades raras son crónicas; el 65%, graves e invalidantes; y muchas son degenerativas. El 75% de los afectados tiene algún grado de dependencia y más del 80% padece discapacidad física o emocional.

Sánchez recuerda que las enfermedades raras las padecen muchas más personas de las que figuran en las estadísticas. "No se trata ya de los enfermos, hablamos de familias enteras", subraya.

Desde FEDER insisten en que "la investigación es la esperanza". La federación demanda "que la investigación sea considerada una actividad prioritaria de mecenazgo en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, porque aunque ya se reciben ayudas y desgravaciones por donar a la investigación, nosotros queremos que esto esté en la Ley de Presupuestos, que conllevaría una desgravación mayor y esperamos que se instaure un ente para coordinar, controlar y evaluar todas las donaciones que se hagan para investigación".

Sánchez recuerda que "en los presupuestos de 2015, de los 273 millones de euros que se invirtieron en investigación, tan solo 13 fueron a aparar a enfermedades raras. Es una cifra bajísima. Debemos tratar que tanto la financiación pública como las donaciones privadas aumenten", asegura.