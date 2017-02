Murcia lidera la detección de alumnos de altas capacidades con 3.808 escolarizados

Las aulas murcianas están llenas de talento. La Región lidera las tasas nacionales de alumnos con altas capacidades de forma abrumadora, con cifras muy por encima de las medias de otras comunidades en todos los niveles educativos. De hecho, la Región se destaca como la comunidad española con mayor porcentaje de alumnado talentoso, con un 1,66% del censo total (frente al 0,2% de media nacional) y 3.808 alumnos identificados sobre el total de 19.187 estudiantes de altas capacidades contabilizados en toda España.

Los alumnos murcianos no son, en contra de lo que sugiere una primera lectura de esos datos, más brillantes que sus compañeros de otras comunidades. La supremacía de la Región se explica por el intenso trabajo de identificación de alumnos talentosos realizado en la última década por la Consejería de Educación y la Universidad de Murcia.

Un destacado despliegue en la identificación del alumnado que, denuncian los padres, no es igual de intenso en la respuesta y atención que esos estudiantes, una vez localizados, reciben. «Están identificados, pero luego no reciben la adaptación que precisan. De poco nos sirve saber que nuestros hijos tienen altas capacidades si luego los colegios e institutos no dan respuesta a ese talento más allá de la celebración de talleres y programas extraescolares. La respuesta debe estar en el aula y en horario escolar», se queja Miguel Moreno, presidente de la Asociación Murciana de Apoyo a Niños con Altas Capacidades y padre de dos alumnos superdotados.

Los escolares detectados como estudiantes de altas capacidades disponen de una red de 28 institutos preferentes de atención específica, donde desarrollan programas educativos como el de enriquecimiento curricular, de investigación tutelada, de inteligencia emocional y talleres de creatividad matemática y literaria. El alumnado recibe atención específica por parte del departamento de orientación de cada centro y de forma específica por parte del Equipo de Orientación de Altas Capacidades. Su directora, Ángela Rojo, admite que «siempre puede mejorar, y en ellos trabajamos. Es cierto que la identificación del talento no es nada si no se acompaña de respuestas educativas, y en ellas centramos los esfuerzos».

El equipo de orientación ha desarrollado un nuevo protocolo adaptado a la realidad de las aulas que incorpora, además de la evaluación de las aptitudes intelectuales de los alumnos, la valoración del desarrollo de sus múltiples inteligencias, el desarrollo de su capacidad creativa, así como los niveles de adaptación tanto al entorno como al propio centro escolar. «La capacidad de los estudiantes no es todo. Si no se acompaña de otras características, como la adaptación y el contexto favorable, puede no alcanzar todo su potencial», explica Ángela Rojo.