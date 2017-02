El Consejo de la Transparencia no exige la dimisión de Sanchez

Hoy hemos asistido a una muerte anunciada: la del Consejo de Transparencia. El Sr. Presidente, conocedor con antelación de lo que iba a manifestar el Consejo ya anticipó, en un nuevo ejercicio de imprudencia política, sus manifestaciones. Pues bien, que ese órgano carece de capacidad ejecutiva es una obviedad, no hacía falta ni que lo manifestaran sus miembros ni por supuesto el Sr. Presidente. Esa no es cuestión. Ese órgano supone la instancia máxima en materia de transparencia y buen gobierno y esa autoridad le permite y obliga a manifestar su parecer sobre si se dan o no las condiciones para que PAS se vea obligado o no a presentar su dimisión, en base a una ley en vigor aprobada por la Asamblea Regional, representante de todos los murcianos. Si el Consejo se esconde y sale por la tangente en vez emitir su dictamen está claro que no sirve absolutamente para nada, ha perdido toda su legitimidad y solo constituye un refugio más de personajes pasados de moda sin coraje para manifestar lo que piensan.