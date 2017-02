«Los malos tratos me llevaron al alcoholismo»

Carmen -nombre ficticio- de 41 años es alcohólica y desde hace dos años esta en tratamiento en la comunidad terapéutica de 'Proyecto Hombre' en la pedanía murciana de Sangonera la Verde. Hasta que no vio su vida en peligro no fue consciente de que tenía un grave problema con el alcohol. «El día mi cumpleaños la lié con mi familia porque bebí bastante. Fui a mi casa para echar a mi marido y puse en riesgo mi vida porque cuando bebes no te da miedo nada», recuerda. Tras ese episodio, volvió a la celebración y ya no había nadie: «Ese día mi familia me abandonó, se fueron todos y me quedé allí sola. Fue cuando comprendí que tenía dos opciones: seguir como hasta ese momento y acabar en una cuneta, o salir del hoyo y coger las riendas de mi vida». Decidió decirle adiós a su adicción, pero no fue fácil.

Sus flirteos con el alcohol comenzaron muy pronto, con 14 años, pero esas copas sin importancia pasaron a formar parte de su día a día cuando se casó y comenzó a ser víctima de presuntos malos tratos. La bebida se convirtió en una liberación que le permitía evadirse de la cruda realidad en la que estuvo sumida 20 años. Con el nacimiento de sus hijos, su dependencia se agravó a más, hasta que la bebida tomó el control de su vida.

Sabía que para superar esta adicción lo correcto era ir a rehabilitación, pero siempre tenía la excusa de sus hijos para no acudir. Hasta que decidió comenzar la terapia en febrero de 2015, en un programa nocturno, para poder compatibilizar su día a día y, sobre todo, ver a sus niños. Sin embargo, no fue suficiente ya que tenía recaídas y la terapeuta le dio un ultimátum: «Seguir bebiendo y dejar la terapia o abandonar el alcohol y retomar el programa pero en acogida». Así, en julio de 2016 entró en la comunidad con un programa exigente. Fue un cambió «radical», puesto que tenía que estar interna de lunes a viernes.

Alejarse de su familia y sus hijos no fue fácil aunque poco a poco se fue adaptando. Necesitaba hacer un paréntesis en su vida para encontrarse a sí misma. Gracias a las terapias, logró abrir los ojos y se dio cuenta de que ella no era la «culpable» sino la «víctima». El presunto maltrato de su expareja la llevó a tener una mayor dependencia del alcohol, poniendo no solo su vida en peligro, sino la de sus hijos también.

El estigma social

Los informes de Proyecto Hombre revelan que la sociedad trata de forma diferente a hombres y mujeres cuando consumen drogas; por eso, desde la organización han creado un programa individualizado y específico para ellas. «Una mujer que consume drogas está peor vista que los hombres», aclara Reyes Heras, directora de la comunidad terapéutica. «El estigma social va implícito en la propia palabra 'alcohólico' y en el mayor de los casos, se les juzga más a ellas», recalca.

Gracias al aumento de sus actividades, el número de mujeres atendidas el año pasado se vio incrementado un 28%. Una subida que, en parte, es positiva para las afectadas porque se dan cuenta de que no están solas y se ayudan entre ellas para salir adelante. En estas terapias específicas existen reuniones exclusivas para ellas en las que tratan algunas cuestiones que les resulta complicado abordar en los grupos con hombres. «Cuando están ellos nos cortamos más», afirma Carmen.

También hacen sesiones todos juntos, comparten sus historias e incluso revelan vivencias que nunca antes habían contado por miedo a ser juzgadas. «Aquí me sentía parte de un todo. Aquí no hay etiquetas. Ahora me doy cuenta de que necesito y quiero amigas. He creado unos lazos muy bonitos», confiesa.

Carmen lleva sobria más de seis meses y ya está en reinserción haciendo su vida con normalidad. Sus hijos son los que más han notado su cambio. Antes tenían una madre que estaba en apariencia y ahora el cariño «se palpa».

Lo duro fue comenzar el tratamiento, aunque la batalla para superar su adicción no tiene fin. Como afirma, «la vida es una carrera de fondo de la que tenemos que aprender todos los días y no va a terminar aquí».