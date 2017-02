Molina: «Hay una necesidad urgente de reformar la Ley de Transparencia»

La presidenta de la Asamblea Regional de Murcia, Rosa Peñalver, trasladará este martes a la Junta de Portavoces, la demanda del presidente del Consejo Regional de Transparencia, José Molina, de reformar la Ley de Transparencia regional, para que dicha entidad adquiera personalidad jurídica propia, y plena capacidad de actuación en todo lo relativo a esta materia.

Rosa Peñalver explicó que las modificaciones de la Ley de Transparencia fueron demandadas a su vez por distintas entidades como la Federación regional de Municipios, el Ayuntamiento de Murcia y un foro ciudadano, y consideró conveniente que la Asamblea Regional, lugar en el que deben realizarse esos posibles cambios, se pronuncie cuanto antes ''en el sentido que los Grupos Parlamentarios consideren adecuado y pertinente''.

La información fue facilitada al término del encuentro mantenido por la presidenta de la Asamblea y el presidente y el secretario del Consejo Regional de Transparencia, José Molina y José Cobacho, respectivamente.

La necesidad ''ineludible y urgente'' de reformar la Ley 12/2014 de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región de Murcia, tiene entre otros objetivos el de ''lograr un Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno regional, realmente independiente, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de actuar en las diversas formas y manifestaciones de la transparencia, como la publicidad activa, el ejercicio del derecho de acceso a la información, el fomento e implicación de la participación ciudadana en el gobierno abierto, potenciación del control y vigilancia sobre las reglas del buen gobierno y el aseguramiento de la rendición de cuentas''.

La configuración del Consejo como un auténtico órgano independiente de control de todas las Administraciones y Entidades Públicas que forman los Sectores Públicos Autonómicos y Locales es otro de los objetivos destacados junto con la atribución de facultades sancionadoras por incumplimientos de la Ley regional de Transparencia, o la elaboración de una ley complementaria que proteja al denunciante y facilite el conocimiento público de los hechos contrarios a la ley.

''Si queremos que la transparencia funcione -dijo José Molina- es sin ponerle obstáculos, porque si no queremos que funcione, lo mejor es suspender la ley hasta que estemos de acuerdo. No podemos estar con cortapisas, porque la ciudadanía no lo entiende…La transparencia es ponerse con las manos en la masa y decidle a la ciudadanía que estamos dispuestos a construir ese gran edificio para que ellos puedan entrar por la puerta principal, y para entrar por la puerta principal no hay que tener obstáculos. Y entonces tendremos que hacer unas leyes para que realmente podamos circular sin obstáculos. Ese es el espíritu. Es el momento, no podemos tardar más, dejándonos cualquier otra interferencia, otras tormentas que realmente existen por ahí. Esto es otra cosa: esto son valores, esto son principios, y esto es educación. Esto es lo que ahora mismo está demandando la ciudadanía''.