Una bandera llamada caldero

«¡I love caldero!». Algo ya dejó entrever el mítico cantante Chris Farlowe, una de las voces más grandes de la música británica de todos los tiempos, el día que se dio un festín gastronómico típicamente murciano aprovechando su memorable paso por el Festival de Jazz de San Javier, allá por el mes de julio del año 2011. Farlowe, que se había pedido un mojito a la una del mediodía a modo de aperitivo, empezó su particular carrusel culinario frente al Mar Menor, en San Pedro del Pinatar, con un poco de hueva, mojama y unas almendras fritas. Siguió con un tomate 'partío' acompañado de bonito en salazón y olivas de Cieza. Todo le gustaba, todo le sorprendía, todo lo encontraba Farlowe «'fantastic'» mientras arqueaba las cejas y degustaba cada bocado casi con la misma pasión con la que sigue cantando 'Just a dream' en el escenario. Hasta que llegó a la mesa todo un señor caldero y, tras meterle mano como él entendió más conveniente, maridando con su inseparable mojito, y rematando el banquete con el obligatorio paparajote, aquella estrella del rock, el blues y el soul, que hoy ya suma 76 primaveras y que jamás se había llevado a la boca ninguno de los manjares que probó ese día -«nunca me he comido un tomate verde, pero qué bueno está», confesó-, decidió sin dudar cúal era el plato que más le había cautivado: «¡¡I love caldero!!».

Chris Farlowe dejó aquel día una valiosa pista sobre las joyas de la Región de Murcia que más pueden atraer a los turistas... por el estómago. Precisamente, ese es el principal objetivo que persigue el Gobierno regional con el Plan de Turismo Gastronómico, que la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo ha terminado de elaborar en colaboración con la empresa Dinamiza Asesores, responsable de planes similares en comunidades como País Vasco y Galicia, internacionalmente conocidas por sus brillantes y exitosas ofertas culinarias. Sin embargo, los manjares de la Región son tan apreciados de puertas para adentro como desconocidos allende nuestras fronteras. Por eso, una de las muchas metas que perseguía este plan, ampliamente demandado por los profesionales del sector, era definir un plato icónico de la Región de Murcia, un plato que abanderara, y con el que se pudiera promocionar, la completísima y diversa oferta gastronómica de la Comunidad. «A la cocina murciana le falta un plato emblemático dentro de la cocina española. Falta identidad», lamentaba Manuel Romero, responsable de Dinamiza Asesores, hace casi un año, cuando el Gobierno regional empezó a mover los hilos de este plan. Para solucionarlo, Dinamiza Asesores realizó una encuesta a casi cien profesionales -empresarios, hosteleros y cocineros, principalmente- del sector. El sondeo, además, se abrió al público general a través del portal de Transparencia y Buen Gobierno.

«¿Cuál es el plato más característico de la gastronomía regional?». Para los profesionales del sector y para casi 300 ciudadanos que han participado en la encuesta, ese plato es el caldero, con un amplio margen sobre otros arroces, y a mucha más distancia del pastel de carne, el zarangollo y el paparajote. La marinera comparte quinto puesto con el matrimonio. Las migas, los michirones, el pisto y el gazpacho del Noroeste se quedan en la parte baja de la tabla. El asiático, por ejemplo, aparece en un discreto decimosexto lugar. Chris Farlowe no se dejaría nada.

El Club de Producto Regional potenciará los diferentes manjares de la Comunidad Autónoma



El plan prevé la formación de técnicos y responsables en este turismo específico



«Posicionar a la Región de Murcia como destino gastronómico es vital para la marca turística», señala Juan Hernández

A la hora de responder sobre los productos regionales con más potencial turístico, y siempre según los resultados de la encuesta, a los que ha tenido acceso 'La Verdad', la mayor parte de los entrevistados se decantan por el vino. Quizá una consecuencia de que casi el 70% de los profesionales encuestados está integrado en alguna de las tres rutas del vino de la Región (Jumilla, Yecla y Bullas), que en los últimos años han experimentado un considerable tirón, mientras el 30% restante «no está integrado en ningún proyecto gastronómico». El sector también concede una importancia capital en este ámbito a las frutas y las verduras, los salazones y los pescados.

Fiestas de Primavera

Además, los resultados de la encuesta también revelan que hosteleros, cocineros, empresarios y ciudadanos en general valoran las Fiestas de Primavera como el «evento gastronómico más interesante de la Región», seguido de las diferentes rutas de la tapa municipales y por Murcia Gastronómica, el consolidado congreso culinario organizado por 'La Verdad'. Asimismo, la capital de la Región lidera el 'Top 10' de los destinos de turismo gastronómico, mientras Cartagena y el Mar Menor acaparan el segundo y el tercer puesto, respectivamente.

Otro de los resultados más concluyentes de la encuesta es el que se refiere a los «aspectos a mejorar en la oferta gastronómica regional». En este sentido, los votantes se decantan por dar una vuelta de tuerca a la relación calidad-precio, pero también dan un toque de atención sobre el servicio y la profesionalidad del personal de la hostelería, la promoción de esa oferta, la utilización de productos locales o la innovación, entre otras muchas cuestiones entre las que también aparece, en última posición, «mayor humildad en la cocina».

La Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, que se ha propuesto que el turista (nacional y extranjero) asocie la Región de Murcia con un destino gastronómico de calidad, y con ello lograr atraer a más visitantes durante todo el año (la consabida desestacionalización), se ha valido de los resultados que han arrojado las encuestas para definir los diferentes objetivos de un plan que ya ha salido del horno y que tendrá vigencia durante los próximos cuatro años.

Productos y mercados

Así, y ya con el caldero por bandera (sin olvidar en absoluto el resto de 'perlas' regionales), entre las medidas que ya recoge el documento se encuentran algunas potencialmente tan beneficiosas, según el borrador del documento, como la formación de responsables y técnicos en turismo gastronómico; el apoyo a planes locales y comarcales, el impulso de los mercados de abastos y el respaldo a la organización de los diferentes eventos gastronómicos regionales. Asimismo, el plan recoge la creación del llamado Club de Producto Gastronómico Regional (dedicado a la potenciación de las diferentes 'joyas' autóctonas), así como el desarrollo de un programa de competitividad de las rutas del vino, otro programa de apoyo a productos de la huerta y de la costa, y otro relacionado con la creación de experiencias gastronómicas singulares. Por ejemplo, vivir en primera persona la pesca, y después el ronqueo del atún en Mazarrón o en Águilas, para luego ponerse morado a base del mismo pez y acabar el día en la playa mientras se pone el sol. Por poner un maravilloso ejemplo de tantos que ofrece la Región.

«La gastronomía es el paisaje puesto en el plato, como decía Josep Pla», recordaba Manuel Romero. Por eso, la Consejería también se propone «transmitir los valores gastronómicos de la Región», inseparablemente asociados a la cultura murciana. Lanzará una campaña con el nombre 'conoce nuestra Región', publicará un calendario de fiestas y eventos gastronómicos, además de comprometerse a desarrollar un mercado itinerante de productores locales.

«El desarrollo de nuevos productos y experiencias turísticas enogastronómicas ayudará a un cambio efectivo del modelo turístico de sol y playa de la Región de Murcia favoreciendo la desestacionalización. Los objetivos planteados en el plan ayudarán indudablemente a alcanzar el crecimiento del número de turistas en alojamientos reglados tanto para el turismo doméstico como para el turismo internacional», subraya el consejero, Juan Hernández.

Además, y aunque aún están por definir los términos de los mismos y los presupuestos asignados, el departamento que dirige Juan Hernández tiene previsto elaborar un programa de mejora de la oferta gastronómica en la hostelería, otro programa de competitividad de alojamientos y uno más de renovación e impulso de la información turístico-gastronómica. Por último, la Comunidad creará una Mesa del Turismo Gastronómico en la que estén representados todos los actores, tanto a nivel institucional como profesional, y elaborará una Guía de Buenas Prácticas del Turismo Gastronómico.

«Posicionar a la Región como destino enogastronómico resulta esencial para el impulso de la marca turística regional y ayudará a alcanzar una mayor diversificación de mercados emisores de turistas. Por consiguiente, se logrará un aumento del grado de internacionalización», añadió Juan Hernández. Vamos, que el caldero nos traiga muchos Chris Farlowe más.