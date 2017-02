Sanidad admite mala praxis en la muerte de un joven de 29 años

Los padres de un joven de 29 años fallecido en junio de 2014 en el Hospital Rafael Méndez recibirán una indemnización de 42.179 euros después de que el Servicio Murciano de Salud (SMS) haya reconocido que hubo mala praxis en la atención del paciente, fallecido por parada cardiorrespiratoria a raíz de una oclusión intestinal. El personal del centro se retrasó en la colocación de una sonda nasogástrica y además realizó una maniobra incorrecta cuando el joven empezó a vomitar. Como resultado, se produjo una aspiración masiva de contenido intestinal en los pulmones, lo que provocó la muerte. Aunque el cuadro del paciente era ya muy grave cuando ingresó en el hospital, el informe de la Inspección médica admite que sin estas negligencias habría tenido al menos un 40% de posibilidades de sobrevivir.

La familia ha estado representada en el proceso por el abogado Ignacio Martínez, de la asociación Defensor del Paciente. La resolución del director gerente del SMS, Francisco Agulló, ha sido ratificada ahora por la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ, que ha rechazado incrementar la indemnización, como reclamaban los padres.

El joven de 29 años ingresó el 18 de junio de 2014 en Urgencias del Rafael Méndez tras haber acudido el día anterior al centro de salud de Puerto Lumbreras por vómitos y dolor abdominal, que venía sufriendo desde hacía unos meses. Las pruebas de imagen permitieron detectar que padecía «una gran dilatación gástrica y posible síndrome de la pinza aortomesentérica». Presentaba indicadores claros de una «obstrucción intestinal de muchas horas de evolución». Entre las tres y las tres y media de la tarde, el cirujano pautó «la colocación de sonda nasogástrica», cosa que no se hizo. Dos horas más tarde, el mismo cirujano volvió a valorar al paciente e insistió en que se le sondase «al observar que todavía no se había hecho», según relata la sentencia.

La colocación de la sonda no se llevó a cabo, sin embargo, hasta las 18.15 horas, es decir, tres horas después de la primera vez que se indicó. Justo en ese momento, el enfermo «sufrió un vómito fecaloideo». La médico que lo atendió «recomendó que lo tumbaran, comenzando a tener vómitos por nariz y boca». Se produjo una broncoaspiración masiva y una parada cardiorrespiratoria. Fue reanimado y trasladado a UCI, donde falleció por una nueva parada cardíaca a las diez y media de la noche.

La Inspección médica señala que «no se puede asegurar que de no producirse la broncoaspiración no hubiera fallecido el paciente, debido a su grave deterioro y patología de base». Presentaba una peritonitis y una sepsis que «podían llevar al paciente al fallecimiento de no haber concurrido la aspiración». Pero los inspectores admiten que tenía posibilidades de supervivencia, cifradas en un 40%.