Ciudadanos quiere que el Servicio Murciano de Salud (SMS) aclare en la Asamblea Regional por qué no ha aplicado aún el régimen de incompatibilidades aprobado el pasado 15 de diciembre, permitiendo con ello que una treintena de jefes de servicio siga a día de hoy compatibilizando su puesto con la actividad privada. La formación naranja ha planteado una batería de iniciativas parlamentarias para exigir el cumplimiento de la ley y advierte de que la norma no prevé ningún periodo transitorio.

En concreto, el diputado Juan José Molina ha solicitado la comparecencia en la comisión de Sanidad del director general de Recursos Humanos del SMS, Pablo Alarcón, «con el fin de que informe sobre por qué no se ha aplicado la disposición adicional tercera» de la Ley del Personal Estatutario «en relación a los jefes de servicio facultativos que mantienen actividades profesionales privadas, así como las razones para abrir un periodo de alegaciones a lo afectados sobre el cumplimiento de la ley cuando ésta no prevé ningún periodo transitorio y es de obligado cumplimiento desde el 15 de diciembre de 2016».

Además, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Miguel Sánchez, ha solicitado a la Consejería de Sanidad la relación de los profesionales que siguen sin adaptarse a la norma. «Ante el mantenimiento, incumpliendo la ley, de una situación de incompatibilidad de los jefes de servicio del SMS que vienen simultaneando su puesto público con una actividad privada, solicitamos la relación de los mismos», pide Miguel Sánchez.

Expedientes sobreseídos

En una tercera iniciativa, los diputados Miguel Sánchez y Juan José Molina solicitaron en enero «la comparecencia del gerente del Servicio Murciano de Salud, Francisco Agulló, para que explique las causas por las que 13 expedientes disciplinarios» abiertos a jefes de servicio -mayoritariamente de La Arrixaca- «se han sobreseído, cuando procedía la imposición de sanción o, en su caso, la remisión al Ministerio Fiscal, para cumplir con igual trato que el dado a Jerónimo Lajara». Esta propuesta, sin embargo, no fue admitida a trámite porque el gerente del SMS no puede ser llamado a comparecer en el pleno, al no ser consejero, aunque sí puede acudir a una comisión parlamentaria.

El SMS notificó en enero a 47 jefes de servicio que compatibilizaban la actividad privada con la pública la obligación de adecuarse al régimen de incompatibilidades. A principios de febrero, solo 13 habían dado una respuesta concluyente: cinco dimitieron y otros ocho aceptaron renunciar a la privada. Otros 16 jefes de servicio mostraron su negativa a aceptar el régimen de incompatibilidades. El resto ni siquiera contestó.

Sanidad no aclara qué pasos está siguiendo desde entonces para cumplir la ley. Fuentes de este departamento declinaron ayer hacer declaraciones, algo que justificaron porque «se responderá a Ciudadanos por el cauce parlamentario». De momento, los jefes afectados siguen con sus actividades privadas.