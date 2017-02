«Luchamos para que siga abierto»

Lemas clásicos, presentes en los últimos 10 años, como «San Javier no se cierra» se mezclaron con otros de rabiosa actualidad como «Aena Pública, Corvera Púnica» en la concentración que convocó ayer por la tarde la Plataforma por el Aeropuerto de Murcia-San Javier. Más de 500 personas se reunieron en la puerta de la terminal con banderas, silbatos y pancartas para reclamar un futuro con aviones en San Javier. La protesta se realizó finalmente en una segunda intentona, ya que la Delegación del Gobierno puso un reparo de forma a la primera solicitud de autorización formulada por la Plataforma, integrada por los 72 empleados de Aena y los 450 de las empresas concesionarias de los diversos servicios aeroportuarios.

«Vamos en bloque», confirmó el nuevo presidente del Comité de Empresa, Juan Carlos Alcaraz, que sustituye al anterior, Cayetano Conesa, recientemente apartado por sus compañeros después de haberse desmarcado de la Plataforma y de las decisiones internas adoptadas en asamblea.

«Hoy no luchamos por nuestro posible traslado o por qué destinos vamos a tener los trabajadores, sino porque el aeródromo siga abierto», explicó Alcaraz. «Así no podemos seguir», comentaban varios empleados del aeropuerto, quienes mostraron su malestar por «las informaciones contradictorias y las decisiones, que varían de la mañana a la noche, y se toman sin contar para nada con nosotros».

Los empleados de Aena denuncian las «continuas presiones» del Gobierno regional para el cierre

«Es rentable»

El nuevo presidente del comité destacó «la inquietud que tenemos por el posible cierre de San Javier, porque es un aeropuerto rentable, que funciona, con capacidad para crecer, ya que recibimos a un millón de viajeros al año pero tenemos capacidad para tres millones, y que no ofrece motivo alguno para el cierre, solo responde a los intereses de unos pocos». La Plataforma no solo quería enviar su mensaje reivindicativo al Gobierno regional, a quien reprochan «las continuas presiones que ejercen para el cierre de San Javier», sino también «hacer ver a Aena que los trabajadores apoyamos el aeropuerto».

Banderas de los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y USO ondearon en la puerta de la terminal entre despistados pasajeros extranjeros que tiraban de sus maletas con prisa por llegar a los vuelos de la tarde. Otros residentes británicos y alemanes sí acudieron a la manifestación, conocedores del conflicto aeroportuario de la Región. «La mayoría de los ingleses no entienden lo que pasa aquí ni por qué tienen dos aeropuertos, pero sí nos preocupa porque viajamos mucho a ver a nuestras familias», explicó un manifestante de la colonia británica del Mar Menor.

Todos menos el PP

Representantes de todos los partidos políticos de los municipios costeros, excepto del PP, mostraron su apoyo al aeropuerto. El portavoz del PSOE en San Javier, José Ángel Noguera, criticó que «Corvera fue un sueño megalómano de la era Valcárcel, como la Paramount; pero la 'quimera Corvera' no es rentable porque ya se han caído todos sus cimientos y nos cuesta a los murcianos 22.000 euros al día en mantenimiento y vigilancia». Noguera cree que «el informe que preveía 4 millones de pasajeros para Corvera es obsoleto pues aún no se había ampliado Alicante». Pide «racionalidad, porque Corvera no sobreviviría y, si cierran San Javier, Murcia se quedará sin aeropuerto».

El portavoz de Ciudadanos, Antonio Murcia, denunció que «Corvera es la infraestructura de la corrupción y el pelotazo, y no tiene sentido. Es mentira que pueda acoger aviones más grandes que San Javier o más pasajeros». El edil, que estuvo acompañado por el diputado nacional Miguel Garaulet, pidió al PP local «que no se ponga de perfil, ya que ahora tiene que defender los intereses de los vecinos».

Para el diputado nacional de Podemos Javier Sánchez Serna, el conflicto Corvera-San Javier representa «el modelo de desarrollo que se ha demostrado como ruinoso». «Alguien tiene que empezar a contar la verdad, y es que el negocio está en lo mismo que ha ocurrido con las autopistas radiales, que después de todo lo que han costado, cuando Corvera no sea rentable empezarán a pedir rescates».