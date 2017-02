Los regantes apelan al papel estratégico del Sureste para garantizar alimentos a Europa

Los regantes del Trasvase Tajo-Segura consideran que el Sureste de España es una zona estratégica para el suministro de alimentos al resto de Europa, como se comprobó recientemente con la ola de frío. La destrucción de las cosechas en otros países convirtió a la Región de Murcia, Alicante y Almería en la despensa europea de los productos hortícolas de invierno. El presidente del Sindicato de Regantes (Scrats), Lucas Jiménez, subrayó ayer que este es otro argumento de peso para que se garantice el agua que necesitan los cultivos de la cuenca del Segura.

Jiménez sostuvo que las autoridades de la Unión Europea deben valorar la importancia que tiene la industria agroalimentaria asociada a los regadíos, y explicó que no se trata solo de la cantidad del producto que se exporta, sino de las máximas garantías de calidad que conlleva. El dirigente del Scrats realizó estas observaciones tras la reunión que mantuvo en el palacio de San Esteban con el presidente Pedro Antonio Sánchez y la consejera de Agricultura, Adela Martínez-Cachá. Ambos le comunicaron a Lucas Jiménez que se consideran trasvasistas. El 31 de marzo se cumplirán 38 años de la llegada de las aguas del Tajo a la cuenca del Segura, por lo que Sánchez propuso la colaboración institucional en los actos que se organicen.

Aguantan dos meses

Jiménez recordó que los regantes han podido «aguantar un poco el tirón gracias a las lluvias» pero no les gusta «el escenario que se dibuja» si no llueve en la cabecera del Tajo y en la del Segura. La situación será «dramática» en dos meses si no cambia, recalcó. En la reunión trataron los temas de siempre, como la cesión de derechos y la compra de agua desalada de Torrevieja, donde ya se han instalado los bastidores que faltaban, aunque queda por construir la línea eléctrica para darle la máxima potencia a la planta. Los regantes están ultimando un convenio con Acuamed para consumir toda la producción del agua industrial de Torrevieja, a un precio que está por decidir. Ahora están pagando 47 céntimos el metro cúbico, cinco veces más de lo que cuestan los caudales del Tajo.

Asimismo, comprarán 1 hectómetro cúbico a la Mancomunidad de Canales del Taibilla para los meses de marzo y abril. Jiménez dijo que el presidente «se ha puesto a disposición de los regantes para cualquier cosa que implique algún avance legislativo. Lo vamos a estudiar y a valorar, haciendo uso de ese apoyo que nos brinda».

Sobre las compras de agua, señaló que hay varias líneas de trabajo con las comunidades de Estremera, Illana y el Canal de las Aves de Aranjuez, aunque remarcó que cada vez hay mayores limitaciones y que los volúmenes que se pueden adquirir son menores. Las cesiones de derechos aportaron 9,5 hectómetros el año pasado. Sobre la cabecera del Tajo, dijo que el sistema Entrepeñas y Buendía almacena en estos momentos 435 hectómetros, por lo que existe un excedente de 67 con las actuales reglas de explotación.

Pozos para abril

Confía en que los pozos del sinclinal de Calasparra suministren 25 hectómetros a partir de abril, aunque hay que esperar a que se apruebe la declaración ambiental. Los recursos totales por una y otra vía podrían sumar entre 50 y 60 hectómetros, insuficientes para las necesidades de este año hidrológico. Reclamó el pacto nacional del agua.