«Juegan con nuestro esfuerzo y dinero»

Los proyectos de vida en los que miles de opositores han invertido su tiempo, esfuerzo, dinero y energía en los últimos meses, -años en muchos casos-, se desvanecieron ayer y fundieron en negro con el anuncio por sorpresa y casi en tiempo de descuento de la paralización de la convocatoria de 448 plazas de maestro. Un mazazo para las aspiraciones de quienes han renunciado a otras opciones, gastado sus ahorros, sacrificado horas de sueño, hurtado tiempo a su familia y privado de tantas ocupaciones. En las academias murcianas centradas en la preparación de las pruebas, descolocadas tras el anuncio, la paralización de las oposiciones por parte del Ministerio de Hacienda sembró ayer la indignación.

Desconcertada, María Buendía, muleña de 24 años graduada en Magisterio en Educación Primaria, se replanteaba ayer las decisiones que tomó el pasado junio, cuando terminó sus estudios y proyectó el destino de sus ahorros y dedicación del curso. Después de pensarlo mucho, decidió pasar el primer trimestre en Irlanda para mejorar su nivel de Inglés y preparar el B2 con el objetivo puesto en las oposiciones. «Me fui con el temario en la maleta para ir estudiando los exámenes, y con la idea de regresar en febrero y empezar en la academia para opositar». El lunes 13 de febrero tomó su vuelo de vuelta, y el jueves de esa misma semana se plantó -y pagó matrícula y mensualidad- en la academia para echar el resto los últimos meses antes de los exámenes. El vuelo de vuelta no lo tomó a ciegas: durante todos los meses que pasó en Irlanda, siguió puntualmente cuantas informaciones se fueron publicando sobre la convocatoria de oposiciones, y regresó convencida de que, como dijo la consejera, la convocatoria saldría adelante «sí o sí». Ayer no sabía para dónde tirar, y se refugiaba en sus apuntes como quien se atrinchera.

Los 300 opositores matriculados en la academia Grupo Pedro Nicolás andaban ayer igual de noqueados. «Han llamado muchísimos, nerviosos y tratando de aclarar sus dudas, pero nosotros no tenemos más información que la que se publica. Se está jugado con los proyectos de vida de miles de personas que han centrado en las oposiciones toda su energía», lamentaba Pedro Nicolás.

Mantener la motivación y concentración de los aspirantes a una plaza de maestro de Primaria e Infantil que asistían a su sesión de tarde en el centro EPO Oposiciones resultaba ayer complicado. «¡A ver quién se concentra con este panorama!», se lamentaba en voz alta Mario, quien en los últimos meses ha sacrificado las noches con sus niños pequeños después de la jornada de trabajo en un colegio concertado para dedicárselas al temario. Sus ahorros y el viaje que no fue en Navidad también se han ido en las mensualidades de la academia, donde califican los anuncios, desmentidos y negociaciones sobre las oposiciones como «una falta de respeto hacia los opositores. Estamos casi en marzo, y desde septiembre no se ha parado de cambiar el guión. Primero que de Secundaria, luego que de maestro, que si de Primaria no... No se puede jugar así con la gente».

Graduada en la especialidad de Pedagogía Terapéutica, Irene apostó todo su anhelo a las oposiciones en 2013. Casi cuatro años marcados por un objetivo que el miércoles se desdibujaba para su indignación e impotencia: «¿No sabían que no estaban aprobados los Presupuestos del Estado? Juegan con nuestro esfuerzo y dinero».