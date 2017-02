Educación se ve obligada a suspender las oposiciones de Primaria en Murcia por falta de Presupuestos

¿Unos sindicatos apoyando que no hay consolidación del empleo público? Pues no lo entiendo, y menos a aquellos interinos que prefieren seguir siéndolo 2 años más. Se ve que hay pocas ganas de estudiar y dejar pasar una oportunidad mientras salen 2 promociones más de maestros. O si no que me lo expliquen. Interino: pan para hoy y hambre para mañana.