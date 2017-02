Rivera abre por vez primera la vía de la moción de censura contra Sánchez

El líder nacional de Ciudadanos, Albert Rivera, abrió ayer por vez primera la vía para presentar o apoyar una moción de censura contra Pedro Antonio Sánchez si el Partido Popular incumple el pacto de investidura firmado en la Región de Murcia y si, una vez que ya ha sido imputado por un presunto caso de corrupción, el presidente regional insiste en mantenerse en el cargo y no es relevado por su partido.

Rivera advirtió, en concreto, de que si no se fuerza desde el Partido Popular la salida de Sánchez por su supuesta implicación en el denominado 'caso Auditorio', «habrá que hacérselo cumplir y, si no, buscar alternativas», entre las que apuntó a una posible moción de censura.

No obstante, el líder de la formación naranja no quiso dar por hecho que su partido vaya a impulsar o se pueda sumar a una iniciativa de ese tipo, porque explicó que, en primer lugar, pretenden constatar cuál es el resultado de una reunión entre el PP y Ciudadanos en Murcia, que se celebrará previsiblemente la semana que viene.

Rivera confía en que el PP proponga en la reunión de la próxima semana un candidato a presidir la Región que esté «limpio»

Noelia Arroyo: «El BOE señala qué se entiende por imputación; se pueden hacer interpretaciones políticas, pero no jurídicas»

Pide un candidato «limpio»

El presidente de la Comunidad Autónoma está citado el lunes 6 de marzo para declarar ante el magistrado Julián Pérez-Templado, de la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, en calidad de investigado por los presuntos delitos de prevaricación continuada, falsedad en documento público, malversación de caudales públicos y fraude. Para ese momento ya habrá tenido lugar el mencionado encuentro entre PP y Ciudadanos, instado por el portavoz naranja en la Asamblea Regional de Murcia, Miguel Sánchez, y en teoría, debería haber quedado clara la postura que va a adoptar Pedro Antonio Sánchez.

Rivera aseguró confiar en que el partido que preside Mariano Rajoy proponga en esa reunión un candidato alternativo a Sánchez para ponerse al frente de la Comunidad Autónoma; un político que esté «limpio», en palabras del líder nacional de C's, porque, de lo contrario, «habrá que buscar otras fórmulas».

En la misma línea que Rivera, su portavoz en el Congreso de los Diputados, Juan Carlos Girauta, alertó ayer al PP de que «cuanto más duros de oído sean» ante la petición de dimisión del presidente de Murcia, más insistencia pondrá su partido. «Imputado, no seguirá de presidente; denlo por seguro», subrayó.

Señaló que su partido está ahora «en un escenario de gradualidad», es decir, que ahora lo que toca es insistir al Partido Popular para que «entienda» que un cargo imputado no puede seguir. «Lo que decimos y repetimos, y no saldremos de ahí, es que el presidente de Murcia se tiene que marchar», y que C's «insistirá e insistirá, y este señor dimitirá».

Por otro lado, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, dijo ayer que no puede haber una ley que obligue a un cargo público a dimitir por imputación porque «sería inconstitucional», y subrayó que el principio general que debe regir es la presunción de inocencia y el juicio oral. En una entrevista en la Cadena Ser y preguntado por el pacto de investidura entre PP y Ciudadanos en la Región de Murcia, Martínez-Maillo pidió «prudencia», e insistió en que, cuando un político está imputado por corrupción, «el momento concreto [de su dimisión] tiene que ser el juicio oral salvo circunstancias excepcionales».

«Es imposible que una ley hable de que por un supuesto de imputación haya que dimitir», dijo Martínez-Maillo, quien admitió que Ciudadanos impuso en un momento inicial unas exigencias mayores en algunos parlamentos autonómicos, como el de Murcia, pero luego en un acuerdo a nivel nacional «hay otros compromisos».

No hay un plan B

Por su parte, la portavoz del Ejecutivo regional, Noelia Arroyo, trató ayer de capear como pudo todas las cuestiones relacionadas con la no dimisión de Pedro Antonio Sánchez, insistiendo en la teoría de que el Gobierno regional no considera que Sánchez esté incumpliendo el pacto con Ciudadanos: «El BOE señala qué se entiende por imputación formal y qué es una investigación. Se pueden hacer muchas interpretaciones políticas pero no jurídicas. Es razonable, justo y entendible que al menos se le deje ir a declarar el próximo 6 de marzo, que se le deje aclarar todo y después ver qué dice el juez».

Además, al ser preguntada por la posibilidad de que en ese encuentro se plantee un candidato alternativo a la presidencia de la Región, como pide C's, la portavoz subrayó: «No tenemos plan B. Tenemos un Gobierno para cuatro años. El presidente es Pedro Antonio Sánchez», zanjó.