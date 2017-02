Los regantes del Tajo-Segura advierten que la situación será «dramática» en dos meses

Los regantes del trasvase Tajo-Segura han podido "aguantar un poco el tirón" hasta ahora "gracias a las lluvias" pero no les gusta "el escenario que se dibuja" si no llueve en la cabecera del Tajo y en la del Segura, ya que va a ser "dramático" dentro de "un mes o un par de meses" si no cambia la situación.

Así lo hizo saber el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, tras mantener una reunión de trabajo con el presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, en la que trataron los temas "habituales", como la cesión de derechos de agua, la posible utilización de agua desalada este año procedente de la planta de Torrevieja y otras vías de futuro para la Región.

Jiménez reconoció que el Sindicato lleva adelante varias líneas de trabajo con las comunidades de Estremera, Illana e, incluso, con el canal de las Aves, pero "todo eso suma poco". En total, se trataría de cesiones de unos derechos que "estas comunidades van usando cada vez en mayor volumen" por lo que "el volumen cedente es cada vez menor".

Al mismo tiempo, como la reserva ha incrementado en el Tajo, el margen de trasvase "va siendo menor también", según Jiménez, quien ha reconocido que las líneas de trabajo "están muy avanzadas" pero "hay que concretarlas primero y no hablaríamos en ningún caso de un volumen excesivo de agua".

Ahora mismo, explicó que "el límite de reserva" es de 368 hectómetros cúbicos, y el sistema cuenta con 435 millones de metros cúbicos.

Sinclinal de Calasparra

El presidente del Scrats cree que el Sinclinal de Calasparra podrá aportar 25 hectómetros cúbicos al sistema a partir de abril "si no pasa nada", y hay "pequeñas negociaciones de pozos a título particular por algunas de nuestras comunidades de regantes". De la misma forma, el Sindicato está pendiente de la firma de un acuerdo con Acuamed para el uso de agua desalada procedente de Torrevieja.

Jiménez señaló que "está por ver" lo que pueden sumar los recursos procedentes de este "mix", pero podrían elevarse a "50 o 60 hectómetros cúbicos".

En lo que respecta a la cesión de derechos, recordó que, el año pasado, pudo suponer 9,5 millones de metros cúbicos. No obstante, este año, se iniciaron conversaciones con el canal de la Aves, que no se contempló el año pasado como un posible cedente, y desconoce el volumen de agua que puede facilitar y si está dispuesta a hacerlo.

Destacó que el punto de encuentro "habitual" entre la Comunidad y el Sindicato es "agotar todas las vías que estamos comentando, que no palían ni de cerca las necesidades que tiene esta Región y las regiones cercanas".

"Hace falta un Pacto Nacional del Agua que traiga luz sobre todo el país, que invente medidas que palíe la situación que padecen determinadas zonas del país", según Jiménez, quien explicó que la cuenca del Segura "la situación es mucho más dramática que en la mayoría de las cuencas del país".