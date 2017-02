López Bernal denuncia «intimidaciones» a quienes luchan contra la corrupción

El todavía fiscal superior de la Región de Murcia, Manuel López Bernal, que fue sustituido este miércoles por el fiscal general del Estado, denunció este jueves la situación de «defensión e intimidación» que sufren los encargados de luchar contra la corrupción. "No se nos ha hecho la vida agradable", declaró a la Cadena Ser, donde recordó los dos asaltos que sufrió el fiscal Anticorrupción y un subinspector de Hacienda ocurridos en los últimos meses.

Bernal puntualizó que, aunque las investigaciones de estos hechos no son fáciles, "no prosperan y tampoco se les da la importancia que tienen". El fiscal jefe de la Región pidió una solución legal para estos casos de acoso, dado que "nos podemos encontrar que nadie quiera luchar contra la corrupción si las intimidaciones siguen".

También recordó que los que los asaltantes "no han querido ni ocultar de qué se trataba, porque sólo se han llevado el ordenador" y no otros objetos de valor que se encontraban en la vivienda de Juan Pablo Lozano, el fiscal Anticorrupción de Murcia. "Algo hay que hacer, porque no puede ser que al final los perseguidos seamos los fiscales y no los corruptos", recalcó.

Asimismo, Bernal denunció que tanto él como su familia han sufrido "denuncias e investigaciones": "es absurdo que investiguen a un fiscal porque hace 30 años corté unos pinos que se decía que estaban protegidos".

López Bernal no ha vinculado su relevo a su decisión de investigar al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, investigado en la Región por el 'caso Auditorio'. De hecho, señaló que el Estatuto Fiscal no prevé que sus relevos tengan que ser motivados ni haya que dar explicaciones por ellos.

No obstante, sí dejó claro que no cree que su cese sea "una buena noticia" para Sánchez, porque el fiscal que le sustituirá, José Luis Díaz Manzanera, es "un gran fiscal" que ya ha trabajado con él contra la delincuencia urbanística, de manera que "seguro que va a seguir la misma línea".

El fiscal está convencido de que los indicios contra Sánchez en el 'caso Auditorio' son contundentes: "Si no no habría hecho ese informe hace ya año y medio". Además, añadió que Díaz Manzaneda tiene toda su confianza, tenía derecho a pedir la plaza y él se alegra de que se la hayan dado.

El PSOE pide la comparecencia de Catalá y Zoido

A raíz de estas declaraciones, el PSOE reclamó la comparecencia urgente en el Congreso de los ministros de Justicia, Rafael Català, y de Interior, Juan Ignacio Zoido. Según fuentes socialistas, el PSOE también reclamará explicaciones en su comparecencia del próximo miércoles al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, por los cambios en las fiscalías.

Antonio Hernando, portavoz socialistas en el Congreso, calificó de "absolutamente escalofriantes" las denuncias de Manuel López Bernal. Para escuchar directamente su testimonio, los socialistas pedirán que López Bernal comparezca en la subcomisión para el estudio y la reforma de la justicia, que se constituye este viernes en el Congreso.

Hernando, que aseguró que no tenía información sobre ese particular hasta hoy, consideró que es una situación "impropia de un Estado de Derecho", con un "clima de intimidación" hacia una persona que fue autor de la querella contra el presidente de Murcia. "Y me imagino que algo tendrá que ver", insinuó.

Por eso, subryaó que los socialistas no van a parar hasta que se aclare qué está pasando y por qué "se persigue" a los fiscales que luchan contra la corrupción, "aunque esos corruptos sean del PP".