Esta salsa sí baja el colesterol

Sí, todos sabemos que hacer ejercicio es fundamental, especialmente cuando el colesterol se pasa de la raya. Pero, ¿cuántos pacientes han escuchado una y otra vez esa recomendación, sin hacer nada al respecto? A Andrea David Branchina, médico interno residente (MIR), fisioterapeuta y apasionado bailarín, se le ocurrió una fórmula para acercar la actividad física a los centros de salud y, de paso, investigar sobre su impacto en los niveles de lípidos en sangre. Un proyecto de intervención comunitaria con los ritmos latinos como protagonistas, que ha sido todo un éxito.

Durante dos meses, doce pacientes del centro de salud Murcia-Sur, seleccionados por superar los 200 miligramos de colesterol por decilitro de sangre, han gastado zapatillas durante dos horas semanales. Salsa, bachata y rueda de casino -una particular variante de salsa cubana- aprovechando la sala de fisioterapia con la que cuenta el centro, inaugurado hace dos años. Andrea David, MIR de cuarto año, se quita la bata blanca y se transmuta en monitor. En algunas sesiones ha contado con la ayuda de su profesora de baile, Mónica Martínez.

«Se trataba de llevar a cabo una estrategia estructurada, ejercicio físico con un componente social y lúdico. El baile tiene todo eso», cuenta Andrea David Branchina. «Al principio, algunos eran un poco escépticos, pero han terminado encantados. Ha sido muy divertido», confiesa. Sus pacientes y 'alumnos' de baile lo corroboran. Ascensión Acuyo, limpiadora en el palacio de los Deportes, acudía todos los jueves a las diez y media de la mañana, tras terminar su jornada laboral, con ganas de cargar de nuevo las pilas y mover las caderas. «No tenía ni idea de baile cuando empecé. No solo me lo he pasado en grande sino que ha dado resultado, he bajado el colesterol», explica. En efecto, las sesiones de baile han permitido bajar los niveles de lípidos de los doce participantes en 15 miligramos por decilitro de sangre, de media. Una cifra importante teniendo en cuenta que el proyecto ha durado solo dos meses. Andrea David ha comparado los resultados con otro grupo de pacientes de Murcia-Sur con colesterol alto que no han participado en el programa, y ha comprobado «que, en su caso, no se produjo una reducción».

«Me lo he pasado en grande y encima ha dado resultado», confiesa Ascensión Acuyo

El baile funciona. Así que Ascensión Acuyo y el resto de pacientes están deseosos de que el proyecto continúe. La gerencia del área de salud VII (Reina Sofía) ya ha felicitado al doctor Barrachina por su original y saludable iniciativa.