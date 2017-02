Empresas constructoras del AVE entre Murcia y Almería rompen los contratos

El caso de Sacyr, que ha pedido la rescisión del contrato de las obras del AVE entre Pulpí y Cuevas del Almanzora, no es un caso aislado. Varias empresas de ingeniería y consultoría técnica contratadas por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para la redacción de los proyectos de obra de la línea de Alta Velocidad entre Murcia y Almería ya han pedido al Ministerio de Fomento que les haga la cuenta. Se van.

Según confirmaron fuentes oficiales, esta situación se produce después de que el Gobierno ordenara la suspensión de cinco de los contratos de redacción de proyecto en la línea, los existentes entre Los Arejos (Sorbas) y la entrada a Almería capital. Las órdenes de suspensión se dieron entre finales de 2013 y principios de 2014, cuando Mariano Rajoy ya llevaba dos años en La Moncloa. Y, desde entonces y ante la parálisis absoluta en el proyecto, en revisión desde entonces, han reclamado que Fomento dé por terminada su relación contractual.

Esta situación obligará a Fomento a resolver los contratos y volverlos a licitar, lo que conllevará una mayor dilación en los ya retrasadísimos planes del Ministerio de Fomento. «Algunas empresas han solicitado la rescisión de los contratos originales. Adif trabaja ahora en la resolución de los mismos y en la licitación de nuevos contratos de asistencia técnica», informaba un portavoz de la empresa estatal a 'Ideal'.

Con este nuevo escenario, la conexión con la provincia vecina no entraría en servicio hasta el año 2028

La suspensión de los contratos jamás fue dada a conocer por el Ministerio de Fomento de forma pública. No obstante, desde los despachos del gabinete que a día de hoy dirige Íñigo de la Serna sí que se avanzaba ya por aquel entonces que en los proyectos a medio redactar habría cambios sustanciales. «El Ministerio de Fomento tiene previsto optimizar los proyectos en curso y definir la estrategia de desarrollo de la Línea de Alta Velocidad Murcia-Almería desde los principios de austeridad presupuestaria y eficiencia en la mejora de la movilidad, para permitir que el desarrollo de la actuación sea técnica y económicamente viable», respondía Fomento en una pregunta parlamentaria en marzo de 2014.

Sin prisa

Esta redefinición ha sido ya planteada en un estudio funcional encargado por Fomento y del que solo ha trascendido que Adif construirá el AVE a Murcia en vía única en territorio almeriense. El documento ya está redactado. Se acabó en el último trimestre de 2016. Sin embargo, aún no ha sido aprobado. A Fomento, de hecho, no le urge demasiado, ya que en la Región de Murcia no hay obras previstas a corto plazo y en Almería las únicas previstas son entre Pulpí y Cuevas del Almanzora, y aún penden del contencioso con Sacyr. En el tramo más cercano a Almería, a la suspensión de cinco contratos de redacción de proyecto se le suma la intención de varias empresas -sin la oposición de Adif- de marcharse.

Desde la entidad pública, defienden que la decisión de las empresas responde exclusivamente a las conclusiones del estudio funcional, que «modifica el diseño previsto en los proyectos inicialmente contratados». Y la modificación es tan sustancial -más allá de la construcción en vía simple o doble- que provocará la revisión «completa» de esos proyectos y su redacción desde cero.

Fuentes técnicas consultadas por 'La Verdad' trasladan que, con este escenario, la previsión más optimista conllevaría la puesta en servicio de la Línea de Alta Velocidad Murcia-Almería en el año 2028. Una fecha que podría postergarse en función de la capacidad de inversión y el interés político que suscite su construcción.