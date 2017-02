Rivera exige al PP un candidato alternativo a Sánchez si no quiere una moción de censura

Mejor que chupe cámara el otro diciendo que NO dimite.

Que gran favor le haría CIUDADANOS a esta Región, si promoviera la moción de censura junto con PSOE y PODEMOS, y desbancara al gobierno del PP de esta Comunidad Autónoma. Si eso sucede, cuando se levanten las alfombras de San Esteban, ¡¡ no se lo que puede salir !!. De verdad, CIUDADANOS, ni imagináis lo que os lo agradecería gran parte de esta ciudadanía. ¡¡ Y que gran favor a esta Región !!. Se os premaría en las urnas. No tengáis duda.

Estoy de acuerdo en con vosotros ,todo lo que sea gente nueva sin ataduras en un partido u otro me parece bien ,lo que pasa es que el pp no quiere sanearse por qué tira de la manda hasta la Gaviota

Ciudadanos está en posición de gobernar ,no sé si en alguna ciudad o provincia importante están al mando pero bueno ,vamos a ver .

Pero sería acusando no a Garre si no al pp el genrslny por ende en su día se pidió la dimison de Garre como si fuera el que estuviera ,de lo cual Garre discrepo con la gente del pp sobre todo lo que estaban tapando ,si ese hombre solo se monta un partido yo le votaría como murciano que es de la capital .,no se ofenda los cartagineses