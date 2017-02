La oposición traslada la presión a Rajoy para que Pedro Antonio Sánchez dimita

La oposición ha trasladado a Mariano Rajoy la presión para que el presidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez, dimita tras ser citado a declarar en el Tribunal Superior de Justicia de la Región en relación al 'caso Auditorio'. Sánchez solo se plantea renunciar al cargo cuando el juez dicte apertura de juicio oral, según dejó claro ayer la portavoz del Gobierno regional, Noelia Arroyo. Pero Ciudadanos, el principal socio del PP tanto en la Región como en el Gobierno de España, ya ha marcado unas líneas rojas que, en principio, no van más allá de la próxima semana.

Es entonces cuando el portavoz de Ciudadanos en la Región, Miguel Sánchez, tiene previsto reunirse con Pedro Antonio Sánchez, en virtud de la carta que el primero le envió ayer al segundo, para que «recapacite, se eche a un lado y no ponga en juego la estabilidad de la Región». Miguel Sánchez no quiso plantear la posición de su partido ante un posible enrocamiento del presidente de la Comunidad, ni siquiera cómo propondría la ruptura del pacto de investidura que sostiene al PP en el Gobierno de la Comunidad. E insistió en que «los focos no pueden hacer que nos volvamos locos. Somos contundentes, y la dimisión ya está pedida, pero es un momento para mantener la serenidad», observó.

Contrastan las declaraciones de Miguel Sánchez con las que ayer realizó el portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Juan Carlos Girauta, quien pidió que la dimisión de Pedro Antonio Sánchez se produzca «'ipso facto'». Sin embargo, el líder Ciudadanos, Albert Rivera, que instó ayer a Rajoy a acabar con una situación que «incumple el acuerdo de investidura con el PP», apoyó por su parte la 'estrategia' de Miguel Sánchez y aprovechó para ir un paso más allá. Rivera, como Sánchez y Girauta, evitó hablar de moción de censura, pero sí aseguró que «sería contradictorio que el PP no quisiera un gobierno del PP», en referencia a la hipotética negativa de Pedro Antonio Sánchez a dimitir (tras la reunión de la próxima semana) y a la posibilidad de que los partidos de la oposición en la Región puedan negociar una moción de censura. «Nos parece razonable que el partido que ganó las elecciones proponga a alguien que no esté imputado y que se pueda mantener la estabilidad en la Región de Murcia. Creo que es lo serio y lo razonable, y espero que el PP acceda a esa reunión en los próximos días». Cuando los periodistas preguntaron a Rivera si su partido apoyaría una moción de censura en el caso de que el PP no presentase candidato alternativo, el líder de Ciudadanos reiteró que su formación va a esperar al resultado de la reunión, que será «decisiva e importante», para ver «si van a cumplir o no van a cumplir y cuándo piensan cumplir».

«No habrá reunión con Podemos mientras no veamos antes a Pedro Antonio Sánchez», aclara Miguel Sánchez

Moción de censura

Podemos Región de Murcia, que empezó una ronda de contactos con los grupos de la oposición el mismo lunes para explorar las posibilidades de una moción de censura, se encontró ayer con el 'plantón' de Ciudadanos en este sentido, después de hablar con PSOE e IU: «Hemos quedado en hablar, pero después no me ha llamado ni ha dado señales de vida», aseguró el secretario regional de Podemos, Óscar Urralburu, en referencia a Miguel Sánchez. «No hay ninguna reunión prevista con Podemos esta semana porque esperamos a la reunión con Pedro Antonio Sánchez y sería poco elegante», zanjó el portavoz de Ciudadanos. Así que, de momento, la teoría de la moción de censura tendrá que esperar... a la semana que viene. «Buscaremos todas las fórmulas posibles para hacer que Pedro Antonio Sánchez cumpla su palabra», advirtió Urralburu.

Por su parte, los socialistas también se sumaron a la presión y reclamaron al presidente del Gobierno de España que «deje de amparar» al jefe del Ejecutivo regional. El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, aseguró que «todos estamos exigiendo su dimisión para que no manche el buen nombre de la Región de Murcia, pero es Rajoy quien le ampara», señaló.

Defensa de los populares

Mariano Rajoy, sin embargo, no se movió ayer un ápice de la postura adoptada por el partido, y volvió a reiterar que «la presunción de inocencia es un derecho fundamental de las personas». Tampoco mostró fisuras en la defensa de Pedro Antonio Sánchez la cúpula popular. El vicesecretario general de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, aseguró que «no es lo mismo meter la pata que la mano» porque Sánchez pudo equivocarse en la gestión de la construcción del auditorio de Puerto Lumbreras, pero «nadie le acusa de llevarse ni un solo euro».

Por su parte, el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, quiso frenar a su manera las exigencias de Ciudadanos y pidió a la formación naranja no dar «más vueltas de tuerca» hasta que el presidente de la Comunidad Autónoma «acuda a declarar» el día 6 de marzo como imputado por el 'caso Auditorio'. Hernando recordó que el acuerdo suscrito en Madrid por PP y Ciudadanos habla de apartar a cargos políticos «encausados» o con una «imputación formal por delitos de corrupción», un supuesto que, a su juicio, de momento no se da en el caso de Pedro Antonio Sánchez.

En este sentido, dijo que el propio Albert Rivera ya sentó el criterio de que el delito de corrupción implicaba enriquecimiento ilícito y que no había que confundir «meter la mano con meter la pata» por cuestiones administrativas, utilizando el mismo argumento que su compañero Fernando Martínez-Maillo. Por ello, recomendó «leerse los papeles» y «no cambiar cada día de opinión». A su juicio, Pedro Antonio Sánchez «tiene que tener el derecho a dar su versión» ante el juez.

Otro de los populares que ayer se refirió a la situación del presidente de la Región fue el líder del PP catalán, Xavier García Albiol, que dijo que «se está siendo tremendamente cruel e injusto» con Pedro Antonio Sánchez, en lo que tachó de «persecución» por parte de una oposición que «no le ha ganado en las urnas y pretende apartarle en los juzgados».

Aforamientos

Por otra parte, Podemos intenta que el PP se 'retrate' en la Asamblea a costa del aforamiento de políticos regionales. Óscar Urralburu consiguió ayer sacar adelante en la ponencia de Reforma del Estatuto de Autonomía de la Región una propuesta para abordar el cambio urgente de dos artículos de esa ley orgánica, con el fin de suprimir los aforamientos a los diputados regionales y a los miembros del Consejo de Gobierno. En plena 'tormenta Sánchez', la petición salió adelante con los votos favorables de los representantes del PSOE y Ciudadanos en la ponencia. El PP votó en contra.

A raíz de su petición, la Junta de Portavoces convocó para el próximo miércoles la Comisión de Reforma del Estatuto de Autonomía, órgano que estudiará la propuesta de Podemos y decidirá si la eleva al Pleno. Si para entonces todos los grupos políticos de la oposición siguen de acuerdo en hacer el cambio exprés, este iría a pleno a mediados de marzo.