El Gobierno avisa de que no se pueden convocar oposiciones sin la aprobación de los Presupuestos

La Consejería de Educación y Universidades solicitó al Gobierno de la nación más información sobre la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y analiza las últimas novedades sobre la convocatoria de oposiciones al Cuerpo de Maestros 2017 en la Región ante el anuncio de Castilla-La Mancha de suspender dicha convocatoria.

Según fuentes de dicho departamento consultadas, son cuestiones que la Consejería analiza junto a otras, como las medidas que se van a adoptar sobre tasas de reposición.

El Ejecutivo central comunicaba este martes que sin PGE no es posible convocar oposiciones a los cuerpos docentes y anunciaba que impugnará las que se convoquen, según un comunicado del Gobierno de Aragón.

En el seno de la comisión general en la que han participado representantes del Ministerio de Educación y de las comunidades autónomas, el equipo del ministro Íñigo Méndez de Vigo comunicó que el Ministerio de Hacienda le había trasladado la imposibilidad de convocar oposiciones.

La Junta de Andalucía reiteró su decisión de continuar con la oferta de plazas públicas para el profesorado este año. "En Andalucía habrá oposiciones sí o sí. Ésa es nuestra responsabilidad, cumplir con la gente y fortalecer los servicios públicos", dijo en Twitter su portavoz, Miguel Ángel Vázquez.

Otras comunidades, como Castilla-La Mancha, han decidido aplazar a 2018 esta convocatoria debido a "criterios de inseguridad jurídica", que pasan por unos Presupuestos Generales del Estado prorrogados. También el Gobierno de Aragón acordó este miércoles con los sindicatos celebrar las oposiciones a profesor de Secundaria y FP el año que viene, en lugar de este, "ante ciertas amenazas" del Gobierno de impugnar estos exámenes.

La consejera aragonesa indicó que esto "va en contra" del acuerdo alcanzado en la Conferencia de Presidentes y, por tanto, "impedir" que las comunidades autónomas puedan acabar con la "inestabilidad" del profesorado, con ofertas de empleo, "es un ataque directo".

El Ejecutivo extremeño parece inclinarse también por el aplazamiento de los exámenes para profesores, aunque la consejera de Educación, Esther Gutiérrez, ha señalado que prefiere esperar a la celebración este jueves de la Mesa Sectorial extraordinaria de Educación con los sindicatos. "La Junta debe ser responsable porque, de celebrarse, sería una convocatoria ilegal", ha añadido.

Murcia, a expensas de la confirmación del Ministerio

La consejera de Educación y Universidades, María Isabel Sánchez-Mora, reconoció este miércoles la certeza de que parece ser que hay un "problema legal" en el sentido de que si no están aprobados los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "ninguna comunidad puede convocar oposiciones"; una novedad, confesó, que "acabamos de conocer".

Por ello, mostró su disposición a aclarar este asunto "lo antes posible, si es mañana, pues mañana mismo", para lo que solició al Gobierno de la nación más información sobre la aprobación de los PGE.

El problema, advirtió es que "nunca a estas alturas han estado sin aprobar los PGE y por eso no se podrían convocar oposiciones". Sánchez-Mora dejó claro que ninguna comunidad ha convocado, aunque lo que sí han dicho es la "intención" de hacerlo.

"Ayer conocimos que Castilla-La Mancha, en esa situación, dice que no las convocaría y estoy tratando de aclararlo de forma fehaciente con el Ministerio, porque hasta ahora solo lo tenemos por comunicados de algunos sindicatos o comunidades", explicó la consejera, quien insisitió en que su intención es que el Ministerio se lo confirme para "aclarar" el nuevo escenario.

En esta línea, la consejera recordó que tenía un acuerdo con varias comunidades limítrofes de convocar oposiciones al Cuerpo de Maestros este año. En el caso de Murcia "se anunció que se convocarían oposiciones, pero la convocatoria no se ha hecho en Murcia ni en otro sitio y, por lo tanto, no se pueden impugnar".

No obstante, manifestó que la intención del Gobierno regional es "dotar de estabilidad la plantilla, así como tener un empleo de calidad, de que 448 familias como mínimo, si no se ampliaba la tasa de reposición tuviera esa estabilidad y que si conseguimos que la tasa de reposición se quite, la intención es sacar más plazas aún consensuadas con los sindicatos".

Por ello, dejó claro que la postura que defiende el Ejecutivo murciano es "sacar oposiciones, crear empleo de calidad y el sacar el número más alto de plazas", de forma que ha vuelto a instar al Estado a que "retire" la tasa de reposición.

La oferta, «rehén de las negociaciones políticas»

Por su parte, el sector de Educación de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), exigió este miércoles al Gobierno y al conjunto de fuerzas políticas de la oposición que demuestren "sentido de Estado" y acuerden "sin más dilación" la oferta de empleo público de 2017. Por ello, les ha pedido que "dejen de regatear" con el empleo en Educación.

"No puede ser rehén de las negociaciones políticas entre Gobierno y los grupos parlamentarios", señala esta organización, que sostiene que el Ejecutivo como los grupos de la oposición, bien a través de la presentación de los presupuestos, bien a través de un acuerdo parlamentario, deben impulsar ya esta oferta "por respeto a los ciudadanos y por sentido de la responsabilidad para salvaguardar la calidad de nuestro sistema educativo".