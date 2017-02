Ni el colegio ni el centro de salud activaron las alertas por el brote de salmonela de Alhama

Ni la dirección del colegio Ricardo Codorniú ni el centro de salud de Alhama de Murcia comunicaron a la Dirección General de Salud Pública, el pasado mes de diciembre, la sospechosa acumulación de 58 alumnos con síntomas de gastroenteritis en apenas tres días. Solo cuando 'La Verdad' llamó a la Consejería de Sanidad, tras conocer la preocupación de los padres, se activaron los protocolos previstos y se pudo confirmar la existencia de un brote de salmonela con el comedor del Ricardo Codorniú como foco más probable. Así consta en un informe realizado por el Servicio de Epidemiología de la Consejería al que ha tenido acceso este periódico. En total, 58 alumnos se vieron afectados por síntomas de salmonela, si bien solo en 14 casos hubo confirmación de la bacteria mediante análisis. Dos de los escolares requirieron ingreso en La Arrixaca.

Los primeros niños afectados por gastroenteritis empezaron a mostrar síntomas el jueves 15 de diciembre. En días posteriores, al centro de salud acudieron decenas de pacientes con diarrea, fiebre y vómitos. Los padres comenzaron a mostrar su preocupación en grupos de WhatsApp. Pero cuando 'La Verdad' llamó el día 19 a la Consejería, nadie en Salud Pública sabía nada. Lo confirma el informe. «En la mañana del día 20 se contactó con los pediatras del centro de salud de Alhama, que confirmaron la petición de asistencia durante el fin de semana de un número mayor de lo habitual de niños con cuadros de gastroenteritis». Pero los escolares fueron diagnosticados de gastroenteritis víricas. «No se exploró un posible vínculo epidemiológico con el comedor del colegio al no sospechar un cuadro de toxiinfección alimentaria».

El día 21, los inspectores del servicios de Seguridad Alimentaria y Zoonosis se desplazaron al centro educativo, donde se encontraron con toda una serie de anomalías que el informe detalla de forma prolija. El centro no solo no avisó a Salud Pública, sino que ni siquiera se guardaron de forma adecuada muestras de los menús sobre los que recaían las sospechas. «No se pudo recoger muestras del 100% de los alimentos consumidos, pues las ensaladas servidas no coincidían con las ensaladas de las 'muestras testigo'. Faltaba el jamón de york y queso servido en la comida del día 15 y no había muestras de la fruta pelada».

Tres monitoras del comedor «carecían de formación en manipulación de alimentos y estaban al cuidado de niños con pañal»

Los inspectores creen que, por la evolución de los casos estudiados, la intoxicación se produjo en la comida del día 15. Pero ha sido imposible confirmarlo. Los técnicos no pudieron comprobar si había algún foco en la cocina porque «se había realizado una limpieza exhaustiva de las instalaciones previa a la inspección».

Las ensaladas «no coinciden»

El informe advierte de que «tres monitoras del comedor carecían de formación en manipulación de alimentos, y además estas manipuladoras estaban al cuidado de niños pequeños con pañal». Los inspectores inciden en que «es importante tener en cuenta» que estas monitoras sin formación «estaban al cuidado de niños con pañal, pudiendo no haber tenido una correcta higiene tras el cambio del pañal sucio, procediendo a continuación a la manipulación de comidas servidas en el comedor, hecho que ha podido contribuir al brote». El informe continúa subrayando que «las ensaladas servidas no coinciden con las programadas en el menú ni con las muestras testigo».

«Aunque no se detectaron faltas higiénico-sanitarias, puede ser que hubiera alguna deficiencia de higiene, mala práctica de manipulación, etc, que pudiera haber contribuido a la aparición del brote, pues hay que tener en cuenta el alto número de afectados y que previamente a la visita de inspección se había realizado una limpieza exhaustiva de las instalaciones», destacan los inspectores. Hay que recordar que el brote se produjo el 15 de diciembre -como fecha más probable- y los inspectores no acudieron al centro hasta el día 22.

Fuentes de la Consejería de Educación defendieron ayer que desde el centro se siguió en todo momento las indicaciones de Salud Pública, si bien eso solo ocurrió una vez que la Consejería conoció el brote tras la llamada de 'La Verdad'. Por su parte, la Dirección General de Salud Pública afirmó que se actuó «conforme a la legislación y protocolos establecidos ante situaciones de estas características». «Presentados los inspectores en el centro educativo, no se hallaron evidencias objetivas de que el brote de salmonelosis hubiera estado generado por uno de los productos allí consumidos o por alguno de los manipuladores de los productos servidos». No obstante, continúa Salud Pública, «se realizaron las recomendaciones pertinentes a la empresa adjudicataria del servicio de comedor para que reforzará las medidas de seguridad alimentaria, que fueron cumplidas en tiempo y forma por la empresa».