La juez del 'caso Lucía' interroga a tres alumnos que actuaron de 'escudo' ante posibles acosadores

La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia, Olga Reverte, que investiga las razones que pudieron llevar a una menor a quitarse la vida el pasado 10 de enero, ha dictado un auto por el que ordena la práctica de diversas diligencias, que considera fundamentales para esclarecer los hechos. Al margen de los requerimientos efectuados en esa resolución, fuentes próximas al caso señalaron que también ha citado, con el fin de tomarles declaración, a tres escolares que durante un tiempo actuaron a modo de 'escudo protector' de Lucía frente a posibles acosadores.

Esos testimonios se consideran fundamentales, ya que ayudarán a conocer cuál era el estado de la estudiante en esos días y si la situación de supuesto acoso escolar se mantenía o, al contrario, si después de las medidas que adoptaron los responsables del instituto Ingeniero de la Cierva, en el que cursó estudios, se erradicó cualquier agresión verbal o de otro tipo hacia ella.

Aunque la juez archivó provisionalmente las diligencias el mismo día del suicidio, ha considerado pertinente reabrirlas ahora para reclamar algunos documentos que la Policía está teniendo problemas para conseguir.

«En algunos documentos, fotocopiados y manuscritos, no consta ni la fecha», se queja

En concreto, la instructora señala en su resolución que el instituto Ingeniero de la Cierva no ha entregado a los agentes el llamado 'Informe de Medidas Educativas Aplicadas por el Profesor' sobre uno de los alumnos que presuntamente insultaron a Lucía, aunque sí les dieron el referente a otro estudiantes implicado en los hechos.

Igualmente señala que no se ha hecho entrega de un informe que la jefa de estudios debía haber redactado, en el plazo de cinco días tras la apertura del protocolo de acoso escolar, y que debía haber remitido al director para informarle de si se daban o no tales circunstancias con Lucía. Al ser interrogada por la Policía, la jefa de estudios aseguró que no conocía que tuviera que redactar tal documento, mientras el actual director del centro sostiene no entender cómo la citada jefa de estudios no se le hizo llegar.

Por último, la juez también reclama a la orientadora del centro que le remita la agenda original en la que supuestamente realizó algunas anotaciones de su entrevista con Lucía, y que se habría negado a dar a la Policía con el argumento de que es «muy personal». Aunque sí aportó una transcripción de esas notas, la magistrada insiste en que debe ser la agenda original.

