Hijos sin amparo legal

«Todo aquel que tiene en su familia o en su grupo de amigos a alguien que no puede tener hijos, entiende sin problemas que recurramos a la gestación subrogada. Por eso a los que nos juzgan, les pedimos que se pongan en nuestro lugar, después de haber intentado adoptar, técnicas in vitro... todo. Que hagan uso de la empatía y que dejen a las mujeres gestantes que sean libres para decidir ayudar a los demás», dicen casi al unísono Vicente y Celia, un matrimonio granadino residente en la Región que comienza este lunes el proceso para elegir una gestante en Ucrania.

vicente y celia La única y última opción Eso es la gestación subrogada para Celia Povedano y Vicente Raya. Después de siete años, un intento por vía adoptiva, dos inseminaciones y dos in vitro en una clínica de Barcelona y más de 20.000 euros gastados en el proceso, el matrimonio ha decidido recurrir a una agencia madrileña para llevar a cabo la subrogación el extranjero. ¿Cuánto van a gastarse ahora para gestar a su hijo? «Nos han dicho que nos costará todo unos 50.000 euros. Un dinero que tenemos gracias a la venta de una propiedad, pero si nos hubiéramos tenido que hipotecar, lo habríamos hecho», aseguran. El matrimonio no ha tenido dudas éticas en ningún momento. «Queremos ser padres. Yo ya tenía muy claro que, si no me funcionaba el invitro, intentaría la subrogacón», confiesa Celia. Lo único que preocupa a esta futura madre es cómo decirle a su hijo de dónde viene: «Yo quiero que él lo sepa, por supuesto, y el único miedo que tengo es no saber explicárselo bien». La pareja considera que la gestación subrogada «es una realidad que está pasando, y por eso hay que regularla. Nosotros confiamos en que al final se acabará legislando». ¿Qué le dirían a los que piensan que la subrogación no es una práctica moral? «Que se informen», sentencia Vicente. «Por supuesto que tiene que haber una compensación económica de por medio, pero es que lo que esa mujer va a hacer por nosotros no tiene precio», reitera. El matrimonio sabe que le espera un arduo camino para conseguir a su hijo. Todavía no han pensado qué harán si, como a Lauren,les llegan mellizos, «pero mejor, porque si puedo elegir, me gustaría que fueran dos», sonríe Celia.

Jaime Sánchez y Raúl Frutos también intentaron adoptar, pero ante la demora y la inseguridad que les generaba aquel proceso, decidieron hacer una gestación subrogada en Estados Unidos. También ellos piden empatía a las personas que los miran «sorprendidos» cuando pasean con su hija por la calle. La pequeña Sophia tiene dos años y dos papás, «y se meterán con ella por eso algún día, lo sé, pero la prepararemos para que sea fuerte y sepa defenderse. Siempre nos ha dado igual lo que opine la gente. Ellos ignoran lo que es no poder tener hijos por tus propios medios», explica Raúl. También Lauren García, padre soltero de dos niños gestados en India, sabe que sus hijos tendrán que enfrentarse, tarde o temprano, a algún tipo de comentario ofensivo por la forma en la que fueron concebidos o por no tener madre, «pero es algo que no me preocupa, porque si no es por eso, se meterán con ellos por otra cosa, porque es algo que nos ha pasado a todos», manifiesta.

A diferencia de Lauren, Jaime y Raúl decidieron que su cigüeña viniera de Ilinois, «porque era el único país compatible al cien por cien con España. Dejamos en el consulado la partida de nacimiento y el libro de familia y al llegar aquí no tuvimos que ir ni al registro, se encargaron de todo desde allí. Nos lo enviaron por correo a casa y solo tuvimos que ir a sacarle el DNI a Sophia».

Todavía es pronto para explicarle a la pequeña cómo vino al mundo, pero la pareja asegura que guardará este reportaje para que Sophia lo lea cuando crezca. Para este matrimonio, residente en Sangonera, la gestación subrogada «es un sueño hecho realidad» y tienen intención de repetirlo pronto: «Nos dieron la posibilidad de congelar un embrión y vamos a iniciar el proceso de selección de una nueva gestante, para tener otro hijo», cuentan con ilusión.

Las mujeres gestantes

Ninguno de los padres guarda relación con las gestantes de sus hijos, «pero no porque nosotros no queramos, los primeros meses sí tuvimos, hablábamos por Skype, pero llegó un momento en que ella decidió cortar la comunicación» cuenta el matrimonio.

¿Volverán a repetir gestación con ella para su próximo hijo? «No, porque cuando nació Sophia fue su tercera cesárea y ya no puede, pero si pudiéramos, sí, porque se portó muy bien con nosotros».

El idioma fue el motivo por el que Lauren perdió la relación con la gestante india de sus hijos. «Era una mujer con la que conecté en seguida. Su sonrísa me lo decía todo. Se notaba que lo hacía por voluntad propia y cuando fui a por mis hijos vino hasta su marido a despedirnos. Allí es algo que hacen con total naturalidad». ¿Le gustaría que sus hijos la conocieran? «Por supuesto, claro que sí. Y creo que a ella también le gustaría volver a verlos», contesta sin dudar.

Los tres padres destacan que la preparación psicológica de las gestantes «debe ser muy fuerte» y consideran que no todas las mujeres pueden pasar por un proceso como ese. «Lo que hicieron por nosotros no tiene precio», manifiestan.

«No son vientres alquilados»

El presidente de Son Nuestros Hijos incide en la importancia de las palabras para evitar posibles discriminaciones a los niños gestados por subrogación. «El término vientre de alquiler no refleja la realidad y lo utilizan los que están contra nosotros. Es una falta de respeto hacia las gestantes y para los niños. Cuando una mujer se realiza una inseminación artificial, nadie le dice a ese niño que es comprado. Pero a los nuestros sí. Se les pone en peligro de acoso escolar sin piedad y sin pensar», reitera Fuentes.

Jaime, Raúl y Lauren coinciden con él, pero a veces ellos también recurren al concepto, «porque cuando intentas explicar lo que es la gestación subrogada, la gente no te entiende. Creen que la gestante es la madre. Entonces les dices que se conoce como vientre de alquiler y en seguida saben de qué hablas, pero la mayoría no lo utiliza de forma despectiva», aseguran.

Lejos de alquilar un vientre, Fuentes defiende este tipo de técnica reproductiva es «como una donación más, igual que la de óvulos o esperma. No porque la donación sea diferente hay que dejarla de lado, sino que se debe legislar como una técnica más dentro de la reproducción asistida», expresa.