Murcia abandona el furgón de cola en la aplicación de la ley de Dependencia

La Región ha abandonado por fin el furgón de cola en la aplicación de la ley de Dependencia. Tras años de resultados pésimos, la Asociación de Directores de Servicios Sociales puntúa con un 6,1 a Murcia en su último informe sobre el sistema de la Dependencia en España, dado a conocer ayer. Este salto cualitativo es fruto de la mejora experimentada a partir de 2015 y sobre todo en 2016, con un aumento del 17% en el número de personas que reciben alguna de las ayudas y prestaciones previstas en la ley. Al mismo tiempo, la lista de espera se ha reducido a la mitad. A cierre de 2016 había 32.134 beneficiarios de la Dependencia en la Región, una cifra que representa un máximo histórico.

Todo ello ha permitido que Murcia haya pasado de suspensos rotundos a situarse entre las siete comunidades con mejores notas, de acuerdo al informe de los directores sociales. Castilla y León lidera un año más el 'ranking', con un 8,9, casi un sobresaliente. Le siguen La Rioja (7,9) y Andalucía y Castilla- La Mancha, empatadas con un 6,8. A continuación se sitúan Madrid, Galicia y Murcia, con un 6,1. En total, aprueban nueve comunidades, mientras suspenden ocho. Navarra (2,9), Aragón (2,5) y Canarias (1,8) obtienen las peores calificaciones.

En general, el informe destaca que se produce una mejoría en la mayoría de comunidades. Pero los expertos en servicios sociales están muy lejos del triunfalismo, y recuerdan que 348.309 dependientes (6.342 de ellos murcianos) siguen todavía a la espera de las prestaciones y servicios a los que tienen derecho.

El informe lamenta que apenas se ha generado empleo por el escaso peso de los servicios

El sistema se ha reactivado tras años de recortes, pero en el camino se han quedado 150.000 dependientes en toda España que fallecieron sin llegar a recibir las ayudas. Son 90 defunciones diarias sin acceso a prestaciones. Se trata de una cifra global, que no aparece desgajada por comunidades. En todo caso, no hay duda de que son miles los dependientes fallecidos en la Región durante los años en que el sistema permaneció prácticamente paralizado. Los jueces se han encargado de condenar en numerosas sentencias el bloqueo de cientos de expedientes por parte del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), fruto tanto de medidas aprobadas por el Gobierno central como de recortes aplicados por la propia Comunidad Autónoma.

El informe de los directores de servicios sociales destaca que Murcia es una de las seis comunidades que más han mejorado sus resultados en 2016. Junto a la Región, en esta lista se sitúan Asturias, Baleares, Galicia, Madrid y Valencia. Murcia ha pasado a ser la cuarta comunidad con menos porcentaje de dependientes a la espera de ayudas, y la primera en cuanto a la proporción de solicitantes a quienes se valora con un grado protegible.

Pero la mejora en la aplicación de la ley de Dependencia en Murcia no significa que no siga habiendo muchos aspectos negativos, a juicio de los expertos. El informe destaca que el número de beneficiarios ha aumentado un 17%, pero añade que «es muy preocupante» que no se mantenga la tasa de reposición. «Continúan descendiendo» las solicitudes (un 4,4% con respecto al año anterior) y el número de dictámenes (un 3,7%), así como el número de personas con derecho a prestación (-3,7%). «Los datos existentes en el sistema no presentan coherencia, por lo que cualquier análisis debe ser tomado con cautela», advierte el informe. Hay que tener en cuenta que, durante años, los datos oficiales facilitados por el Ministerio, en los que se basan los informes de los directores de servicios sociales, arrojaban un número de dependientes a la espera de prestación y con derecho a ayudas muy superior al recogido en las estadísticas del IMAS. Después los datos fueron depurados y ahora la estadística es común.

Entre los aspectos más negativos, el informe lamenta que las prestaciones económicas siguen representando siete de cada diez ayudas de la Dependencia en la Región, una proporción solo superada por Baleares. Para los expertos, este elevado porcentaje de prestaciones económicas representa cierta perversión del sistema, inicialmente ideado para pontenciar servicios como los centros de día.

Como consecuencia de este pobre desarrollo de los servicios, la Dependencia apenas ha generado 21 puestos de trabajo por cada millón de euros de gasto público destinado al sistema. Murcia es la tercera comunidad con menor creación de empleo vinculado a la Dependencia, lo que representa un fracaso con respecto a los objetivos iniciales de la ley.

Recorte de 19 millones

El informe presta especial atención al impacto de los recortes. El sistema de la Dependencia se ha reactivado en 2016, pero los dependientes reciben ahora prestaciones más bajas y soportan mayores copagos. Según los datos aportados por la Asociación de Directores de Servicios Sociales, la Región de Murcia dejó de percibir 19,2 millones de euros que le habrían correspondido de no haberse eliminado en 2012 uno de los dos fondos estatales con los que se financiaba el sistema. La otra vía de financiación se recortó ese mismo año un 13%. El informe destaca que en 2016 se podría haber reducido la lista de espera en 3.700 personas si Murcia hubiese recibido ese dinero. En total, desde 2012 la Región ha dejado de percibir 93,2 millones de euros, de acuerdo a estos cálculos.