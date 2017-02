Catalá reconoce que habló con Sánchez, pero no especifica si fue sobre su posible imputación en el 'caso Púnica'

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, reconoció este sábado que charló con el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en el congreso del Partido Popular celebrado el pasado fin de semana, aunque no especificó que fuera sobre la postura del Ministerio Fiscal de no imputar al mandatario autonómico en el 'caso Púnica'.

Según explicó en declaraciones a los medios antes de participar en la clausura de las X Jornadas de Juntas de Gobierno del Colegio de los Procuradores, se trató de una conversación más como la pudo tener con otros presidentes autonómicos populares. "Vi a Sánchez como vi a Alberto Núñez Feijóo o tantas muchas otras personas porque había miles de personas celebrando nuestro congreso", respondió el ministro.

Al respecto, Catalá insistió en que ni el Ejecutivo ni el Ministerio interfieren "en absoluto" en la actividad de la Fiscalía, de la que ha dicho que funciona con total autonomía en referencia concreta a su postura en este caso, pese al auto del magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en el que atribuía a tres delitos por unos contratos de publicidad personal encubierta con empresas relacionadas con la trama.

«Autonomía, no independencia»

"El Gobierno y el Ministerio de Justicia no interfieren en absoluto en la actividad de la Fiscalía", respondió al ser preguntado por las voces que cuestionaron la decisión del Ministerio Público de no investigar a Sánchez, pese a la postura contraria mantenida por las fiscales del caso. Al respecto, se remitió al informe de Anticorrupción avalado por el criterio de cuatro fiscales del Tribunal Supremo y la Secretaría Técnica de la Fiscalía. "Me parece que quien fija el criterio es la Fiscalía General del Estado", insistió.

El ministro de Justicia también respondió a la consejera de Justicia de la Generalitat Valenciana, Gabriela Bravo, que este viernes le acusó en estas mismas jornadas de desconocer el funcionamiento del Ministerio Público. "Conozco perfectamente su funcionamiento y lo respeto profundamente. Según nuestra Constitución los fiscales actúan con autonomía, no con independencia y en el contexto de una organización jerarquizada en la que los criterios se fijan por los responsables de la propia Fiscalía General del Estado", sentenció.