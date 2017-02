La oposición saca adelante en la Asamblea la moratoria urbanística en el Mar Menor

Que el PP vote en contra no sorprende (su apoyo constante a los intereses ladrilleros y agrícolas explican por qué el Mar Menor está hoy como está), pero que diga el señor Guillamón que "ya existen instrumentos legales para preservar el Mar Menor de grandes urbanizaciones", cuando Valcárcel montó sin mayor problema Novo Carthago (la cual no se ha llevado a término por el pinchazo de la burbuja, no por otra cosa), nos refuerza en la idea de que nos toman por tontos.