Una asociación de fiscales exige la dimisión de Catalá por su «intromisión intolerable»

La Unión Progresista de Fiscales, a través de su cuenta de Twitter, ha exigido la dimisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá, por sus críticas a las fiscales del 'caso Púnica', en lo que consideran una "intromisión intolerable" al trabajo de los fiscales y "un desprecio a la autonomía del Ministerio Fiscal".

La asociación esgrime que el ministro debe dimitir "por cuestionar, fuera de sus competencias constitucionales y con un absoluto desconocimiento de la ley, el trabajo de nuestras compañeras y por amenazar con acciones contra ellas por discrepar del criterio de un superior".

Catalá declaró este jueves que lo que es "anómalo" en la causa contra el presidente de Mucia, Pedro Antonio Sánchez, es que las fiscales del caso Púnica se hayan negado a firmar el escrito de la Fiscalía Anticorrupción en el que pide que no se le investigue y, además, que la discrepancia "sea de conocimiento público".

"Quizá quien tiene el problema son las fiscales, ya que no se ha mantenido su criterio (por parte de sus superiores)", añadió. En una entrevista en la Cadena Ser, Catalá remarcó que la Fiscalía es una organización jerárquica y que es habitual que los superiores se pronuncien cuando hay asuntos de especial relevancia y "ratifiquen o modifiquen".

Además, se refirió al fondo del asunto que se investiga, recordando que a Sánchez se le quiere acusar pese a que no llegó a firmar nada con el empresario Alejandro de Pedro, imputado en la trama Púnica.

"Que el criterio de dos fiscales no sea soportado por sus jefes, yo no sé dónde hay que poner la verdad, si en las fiscales o en los jefes, yo me pongo más del lado de sus jefes", remarcó.