De la Serna considera que los plazos del Corredor responden a una «planificación realista»

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, manifestó este miércoles en el Congreso que los plazos previstos para el Corredor Mediterráneo responden a una "planificación realista" por parte del Gobierno del Partido Popular y defendió que este proyecto supone "una prioridad política".

Según De la Serna, esta "planificación realista" responde a la preocupación de que el doble ancho de vía no suponga "un problema de tráfico, especialmente en el transporte de mercancías". El ministro hacía frente así a las acusaciones del diputado de Compromís, Joan Baldoví, sobre los "reiterados retrasos e incumplimientos en la construcción".

De la Serna llegó a mostrar fotografías de las obras que, según el parlamentario valenciano, no se estaban realizando. Concretamente, las del tramo entre Tarragona y Vandellòs, en las que podrán realizarse pruebas de circulación en primavera de 2018, ha reiterado el ministro.

De la Serna defendió que estas fotografías fueron tomadas antes de que Baldoví registrara la interpelación y, aunque reconoció que se están produciendo "incidencias técnicas", negó que no se estén ejecutando los trabajos. La ejecución, aseguró, asciende a 13.000 millones de los 17.000 presupuestados.

Plan de inversión de 200 millones

En su intervención, De la Serna anunció que dentro del plan de mejora de los accesos ferroviarios se han presupuestado inversiones de 200 millones para el Puerto de Castellón, el Puerto de Sagunto, y actuaciones en la línea Sagunto-Teruel-Zaragoza.

En este sentido, el ministro aseguró que los trabajos en el tramo entre Valencia y el Nudo de la Encina para la plataforma de doble vía y ancho estándar tienen una ejecución del 80%, mientras que los del acceso a Murcia alcanzan el 86%. Para este año se prevé el fin de estas obras. Las del tramo entre Valencia y Sagunto, aseguró, están totalmente ejecutadas y prevé la circulación en pruebas antes de abril de 2017.

El tramo entre Granada y Antequera, dijo De la Serna, iniciará la circulación en pruebas el último trimestre de este año, y entre Antequera y Algeciras se licitará "en breve" el proceso de renovación de la vía entre San Pablo y Almoraima. "Aquí hay hechos, no palabras, que ratifican el máximo compromiso del Gobierno", presumió De la Serna.

«Un marrón a los pocos meses de llegar»

Aun concendiendo que los problemas de ejecución en el Corredor Mediterráneo eran "un marrón a los pocos meses de llegar" que le caía al ministro, Baldoví lamentó estar "cansado de promesas incumplidas" y criticó varios aspectos del proyecto.

"¿Cree que era prioritario que el AVE llegara a Huesca? Con todo el respeto para Aragón, pero no juegue a la demagogia", acusó el diputado valenciano, que señaló que las protestas por los retrasos no proceden de "los radicales de Compromís", sino por "señores de orden", como los empresarios.

Otro punto criticado es el de los fondos dedicados a los accesos de Madrid, pues acusó a Fomento de "desviar mil millones a costa del Corredor Mediterráneo". "Me obligan a ser nacionalista, pero no solo a mí. También los empresarios", dijo el diputado de Compromís, que defendió que "cuando se hace el tercer túnel en Madrid y Valencia no tiene ni el primero", son "chovinistas".

Baldoví defendió que "el corredor beneficia al conjunto del Estado y no solo a las comunidades por las que pasa" y que su puesta en marcha permitirá una mayor competitividad para las exportaciones, al reducir los costes, y una reducción de las emisiones de CO2 de 900.000 toneladas.

El compromiso de los empresarios

Por su parte, De la Serna defendió que la existencia de dos ramales "no es una invención" del Gobierno, sino que figura en el Reglamento previsto de la Unión Europea y ha rechazado el desvío de fondos del que le acusaba el parlamentario valenciano.

Asimismo, concluyó que la preocupación se centra "únicamente en la infraestructura" cuando "tan importante es esto como el material rodante" para mejorar los tiempos de desplazamiento o el compromiso de los empresarios en la utilización futura del corredor.