El TSJ cita a declarar la consejera Martínez-Cachá por el 'caso Guardería'

Yo del pp me largaba ,no van a poder gobernar ellos por qué no les van a aprobar la mayoría de leyes presupuestos etc,,además la forma de gobernar del pp es a la que están aconstumbrados y cuando familiares amigos y demás enchufados le saquen en prevaricación será peor ,ya soy el pp y si no me dejan robar prevaricar y colocar en puestos públicos a familia me largo ,,hay que legalizar la corrupción