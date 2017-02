Un vecino de Albudeite acuchilla en el cuello a otro tras una pelea en un bar

Es cierto que es un hecho puntual, pero la Guardia Civil brilla por su ausencia, y una falta de guardias para todos el territorio que cubre el cuartel de mula., cosa que ya saben las autoridades y todo el mundo pero no meten mas guardias, por lo que el ambiente que reina en estos pueblos es de que no hay autoridad y se puede hacer lo que quieras, si hubiera presencia todos los días como en cualkier lugar normal no habría la cuadrilla que hay que mancha el nombre de Albudeite.