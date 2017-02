Sánchez baraja seguir el ejemplo de Rajoy y crear la figura del coordinador

Una vez dejado atrás el XVIII congreso nacional, el PP murciano trabaja ya en el XVI congreso regional. Muchos de los más de cien compromisarios de la Región, que han seguido este fin de semana en directo desde la Caja Mágica, en Madrid, la reelección de Mariano Rajoy, volvían ayer pensando que dentro de un mes les aguarda otro congreso más trascendental, ya que, por primera vez en los últimos casi cinco lustros, el partido cambiará de presidente regional y Ramón Luis Valcárcel traspasará el cetro a Pedro Antonio Sánchez.

El tiempo apremia y la dirección del partido trabaja ya en el que será el congreso del relevo generacional. La Junta Directiva Regional ha sido convocada para mañana, martes, en la sede del partido para aprobar formalmente la convocatoria del congreso, que se celebrará el 18 de marzo y, probablemente, en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia.

Una de las claves del próximo congreso regional del PP será la combinación de la experiencia y la juventud, de la que es un precedente la entrada del veterano Andrés Ayala y el joven alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, en la Junta Directiva Nacional, doblando así la presencia de Murcia en el máximo órgano entre congresos del partido.

El actual diputado del PP Domingo Segado ya ocupó ese cargo, pero no llegó a fraguar en la estructura LAS FRASES Teodoro García «Murcia ha ganado peso en Madrid al estilo de Pedro Antonio Sánchez, sin alzar la voz y sin aspavientos» José Miguel Luengo «Este es el partido con más apoyo social y tenemos que seguir trabajando con todos con fuerza e ilusión» Ramón Luis Valcárcel «En el PP regional estamos legítimamente orgullosos de haber representado un papel importante» Pedro Antonio Sánchez «Hemos demostrado que sabemos renovar sumando, sin exclusiones, y esa línea es la que vamos a seguir»

«Buena gestión» hasta ahora

«En el PP hemos demostrado que sabemos renovar sumando, sin exclusiones, y esa será la línea que seguiremos en el congreso regional: la entrada de gente joven y con ganas y la continuación de los responsables de la buena gestión desarrollada hasta ahora», declaró Pedro Antonio Sánchez a 'La Verdad' poco después de la clausura del congreso nacional de Madrid.

Sánchez, claro favorito a ser elegido próximo presidente regional del partido, puesto que de momento no se conoce a nadie más que pueda disputarle el puesto, deberá elegir a un compañero para que le sustituya en la Secretaría General. Pero podría haber más novedades en la futura dirección popular.

El presidente de la Comunidad reconoció que baraja seguir el ejemplo de Mariano Rajoy y nombrar un coordinador regional que se encargue del trabajo diario en el partido y pueda liberar con ello de parte de sus responsabilidades al secretario general, con lo que se reforzaría la gestión orgánica del PP murciano. La de coordinador general es una figura con la que el partido ya contó hace años, la ocupó el ahora diputado regional Domingo Segado, aunque no llegó a fraguar en la estructura directiva de la organización.

De cara al nuevo congreso, Pedro Antonio Sánchez ha expresado su deseo de que haya más aspirantes a la presidencia regional, aunque es poco probable, y también que haya el mayor número posible de compromisarios para favorecer la participación de los afiliados. En el anterior congreso, celebrado en mayo de 2012, hubo 1.320 delegados.

Uno de los protagonistas del congreso nacional ha sido el diputado murciano y portavoz adjunto en el Congreso del PP, Teodoro García, elegido miembro del renovado Comité Ejecutivo Nacional y presidente de la comisión de la ponencia política. Podría ser también una de las figuras a destacar en el próximo congreso regional, pero Pedro Antonio Sánchez quiere que sea «la punta de lanza» del PP murciano en Madrid, junto con el diputado nacional y exconsejero Francisco Bernabé.

Quien sí será un personaje central es el presidente saliente, Ramón Luis Valcárcel, que deja el cargo después de 24 años. Sin embargo, Valcárcel reveló ayer a 'La Verdad' que no quiere despedidas. «Les he dicho que no quiero parafernalias», comentó el eurodiputado. «Solo tiene que haber un protagonista en el próximo congreso y ese es el nuevo presidente. Yo me iré discretamente y me centraré, como ya hago, en el Parlamento Europeo, que es por lo que me pagan y lo que me divierte», agregó.

Balance positivo

Por lo que se refiere al congreso nacional clausurado ayer, la delegación murciana regresó a casa satisfecha y con la convicción de haber hecho los deberes. Minutos después del discurso final pronunciado por Mariano Rajoy, Teodoro García calificaba de «éxito» la participación del PP murciano en este congreso.

«Se han cumplido todos los objetivos», indicó el diputado. «Los temas por los que apostó Murcia se han incluido en los documentos aprobados y, además, Murcia ha ganado peso en Madrid al estilo de Pedro Antonio Sánchez, sin aspavientos, sin alzar la voz, pero con un trabajo serio». El propio Sánchez resumía en una frase su balance del congreso: «Se nota que Murcia cuenta en el PP nacional».

El expresidente autonómico, Ramón Luis Valcárcel, que intervino en la ponencia sobre Europa, declaró que «en el PP de la Región de Murcia estamos muy satisfechos y legítimamente orgullosos de haber representado un papel importante en este congreso», y destacó el refuerzo de la presencia del partido en los órganos de dirección nacionales.

El recién elegido miembro de la Junta Directiva Nacional y alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, indicó que «este es el partido con más apoyo social y tenemos que seguir trabajando con todos los españoles con fuerza, ilusión e integrando a más gente. Este congreso ha ido en esa dirección y es lo que vamos a seguir haciendo», destacó.